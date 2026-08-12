Освобождено 745 км² и 26 сёл в трёх областях за время наступательной операции на Александровском направлении — Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил, что с января по август 2026 года украинские войска освободили 745 квадратных километров и 26 сёл. Российские потери составили не менее 9550 убитыми и более 6600 ранеными.
Украинские военные в рамках наступательной операции на Александровском направлении с января по август 2026 года освободили 745 квадратных километров территории. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.
Детали
По его словам, наступательную операцию проводили воины Десантно-штурмовых войск и других привлечённых подразделений.
Благодаря активным действиям наших войск удалось существенно ударить по оккупационному контингенту. Российские потери составили не менее 9550 человек убитыми и ещё более 6600 человек ранеными
Президент также сообщил о взятии российских военнослужащих в плен, отметив, что за время операции произошло "пополнение обменного фонда для Украины". Количество пленных он не назвал.
По словам Зеленского, в результате наступательных действий украинские войска освободили 745 квадратных километров территории.
Двадцать шесть сёл Днепровской, Донецкой и Запорожской областей возвращены под контроль Украины. Эта наша наступательная операция выполнена чётко – именно так, как и было определено
Зеленский сообщил, что 12 августа главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, начальник Генерального штаба Игорь Скибюк и командующий ДШВ ВСУ Олег Апостол доложили ему о результатах активных действий и дальнейших шагах украинских войск.
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