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Освобождено 745 км² и 26 сёл в трёх областях за время наступательной операции на Александровском направлении — Зеленский

Киев • УНН

 • 566 просмотра

Президент Зеленский сообщил, что с января по август 2026 года украинские войска освободили 745 квадратных километров и 26 сёл. Российские потери составили не менее 9550 убитыми и более 6600 ранеными.

Освобождено 745 км² и 26 сёл в трёх областях за время наступательной операции на Александровском направлении — Зеленский

Украинские военные в рамках наступательной операции на Александровском направлении с января по август 2026 года освободили 745 квадратных километров территории. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Детали

По его словам, наступательную операцию проводили воины Десантно-штурмовых войск и других привлечённых подразделений.

Благодаря активным действиям наших войск удалось существенно ударить по оккупационному контингенту. Российские потери составили не менее 9550 человек убитыми и ещё более 6600 человек ранеными

- заявил Зеленский.

Президент также сообщил о взятии российских военнослужащих в плен, отметив, что за время операции произошло "пополнение обменного фонда для Украины". Количество пленных он не назвал.

По словам Зеленского, в результате наступательных действий украинские войска освободили 745 квадратных километров территории.

Двадцать шесть сёл Днепровской, Донецкой и Запорожской областей возвращены под контроль Украины. Эта наша наступательная операция выполнена чётко – именно так, как и было определено

- заявил Президент.

Зеленский сообщил, что 12 августа главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, начальник Генерального штаба Игорь Скибюк и командующий ДШВ ВСУ Олег Апостол доложили ему о результатах активных действий и дальнейших шагах украинских войск.

Горжусь храбростью украинских воинов! Слава Украине

- добавил Президент.

Зеленский анонсировал кадровые перестановки в ВСУ. Драпатый, Скибюк и Хмара предложили видение изменений10.08.26, 15:55 • 12304 просмотра

Ольга Розгон

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Владимир Зеленский
Украина