Освобождено 745 км² и 26 сёл в трёх областях за время наступательной операции на Александровском направлении — Зеленский

Украинские военные в рамках наступательной операции на Александровском направлении с января по август 2026 года освободили 745 квадратных километров территории. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

По его словам, наступательную операцию проводили воины Десантно-штурмовых войск и других привлечённых подразделений.

Благодаря активным действиям наших войск удалось существенно ударить по оккупационному контингенту. Российские потери составили не менее 9550 человек убитыми и ещё более 6600 человек ранеными

Президент также сообщил о взятии российских военнослужащих в плен, отметив, что за время операции произошло "пополнение обменного фонда для Украины". Количество пленных он не назвал.

По словам Зеленского, в результате наступательных действий украинские войска освободили 745 квадратных километров территории.

Двадцать шесть сёл Днепровской, Донецкой и Запорожской областей возвращены под контроль Украины. Эта наша наступательная операция выполнена чётко – именно так, как и было определено