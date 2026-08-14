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Блэкаут произошёл сразу в четырёх странах Центральной Азии

Киев • УНН

 • 230 просмотра

14 августа из-за аварийного отключения линий 500 кВ АО "KEGOC" обесточены Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Свет уже начали возвращать, энергоснабжение восстановлено в полном объёме.

Блэкаут произошёл сразу в четырёх странах Центральной Азии
Фото: Tengrinews.kz

Сразу в четырех странах Центральной Азии — Кыргызстане, Казахстане, Таджикистане и Узбекистане — произошло отключение электроэнергии, сообщает Tengrinews.kz, пишет УНН.

Подробности

Как указано, 14 августа после обеда жители различных районов Алматы в Казахстане начали сообщать о перебоях с электроснабжением.

Причиной стало аварийное отключение воздушных линий электропередачи напряжением 500 кВ, принадлежащих АО "KEGOC".

Впоследствии выяснилось, что электричества также нет в Алматинской и Туркестанской областях, области Жетысу и даже в других странах Центральной Азии: Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане.

В настоящее время, как сообщается, электричество начали возвращать.

В некоторых районах Алматы начали подключать электричество. В Министерстве энергетики Казахстана ранее заявили, что в ближайшее время электроснабжение Алматы и других регионов Казахстана будет полностью восстановлено.

Как сообщили в ведомстве, электроснабжение по линии АО "KEGOC" восстановлено в полном объеме. Ситуация находится на контроле.

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Юлия Шрамко

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Электроэнергия
Таджикистан
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