Блэкаут произошёл сразу в четырёх странах Центральной Азии
Киев • УНН
14 августа из-за аварийного отключения линий 500 кВ АО "KEGOC" обесточены Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Свет уже начали возвращать, энергоснабжение восстановлено в полном объёме.
Сразу в четырех странах Центральной Азии — Кыргызстане, Казахстане, Таджикистане и Узбекистане — произошло отключение электроэнергии, сообщает Tengrinews.kz, пишет УНН.
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Как указано, 14 августа после обеда жители различных районов Алматы в Казахстане начали сообщать о перебоях с электроснабжением.
Причиной стало аварийное отключение воздушных линий электропередачи напряжением 500 кВ, принадлежащих АО "KEGOC".
Впоследствии выяснилось, что электричества также нет в Алматинской и Туркестанской областях, области Жетысу и даже в других странах Центральной Азии: Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане.
В настоящее время, как сообщается, электричество начали возвращать.
В некоторых районах Алматы начали подключать электричество. В Министерстве энергетики Казахстана ранее заявили, что в ближайшее время электроснабжение Алматы и других регионов Казахстана будет полностью восстановлено.
Как сообщили в ведомстве, электроснабжение по линии АО "KEGOC" восстановлено в полном объеме. Ситуация находится на контроле.
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