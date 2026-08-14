Украина и Польша завершают переговоры о передаче МиГ-29 в обмен на дроны — СМИ

Переговоры Украины и Польши о передаче украинской стороне МиГ-29 в обмен на ноу-хау и большое количество разнообразных дронов приближаются к завершению, по данным Wirtualna Polska, пишет УНН.

Детали

По информации WP, "в настоящее время завершаются переговоры о передаче МиГ-29 в обмен на большое количество разнообразных беспилотников и украинские ноу-хау".

"МиГи будут отправлены в Украину в ближайшие недели. А дроны будут доставлены в Польшу", — указано в публикации.

Польша получила от Украины "конкретное предложение" обмена МиГ-29 на дроны

Что касается дополнительных ракет для Patriot, Януш Сеймей, руководитель политического офиса министра обороны страны, сообщил Wirtualna Polska, что "Украина пока не направляла в Польшу ни одного официального запроса или обращения по этому вопросу".

Неофициально, пишет издание, источники в польской армии утверждают, что "даже если передача боеприпасов состоится, о больших количествах не может быть и речи".

Польша решит относительно передачи ракет для Patriot Украине в ближайшие дни - Минобороны