Польша получила от Украины "конкретное предложение" обмена МиГ-29 на дроны

Польша получила конкретный ответ от Украины по обмену истребителей МиГ-29 на дроны, предложение на столе, а решение — вопрос "максимум нескольких недель", заявила в четверг заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая, пишет УНН со ссылкой на PAP.

Детали

Заместителя министра национальной обороны спросили в эфире Radio Zet, почему Польша не продает истребители МиГ-29 Болгарии, учитывая, что Болгария выразила заинтересованность в этом вопросе.

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Собковяк-Чарнецкая отметила, что переговоры по покупке МиГов сначала были начаты с Украиной. Она добавила, что Украина "вернулась за стол переговоров" и прислала Польше "конкретное предложение о том, как может происходить этот обмен, а именно, какие типы дронов она готова предоставить".

На вопрос она подчеркнула, что "да, конкретный ответ от Украины уже несколько дней на столе относительно того, какие дроны они могут обменять на МиГи". Она добавила, что после анализа вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш примет решение.

По словам заместителя министра, эта ситуация продлится недолго и является вопросом "максимум нескольких недель".

На вопрос, "все ли еще хочет", чтобы Польша финансировала капитальный ремонт этих самолетов, она ответила отрицательно. "Нет, сегодня мы уже обсуждаем обмен, то есть мы отправляем МиГи. Конечно, если они хотят их отремонтировать, мы также готовы. Мы отправляем МиГи, а украинская сторона предоставляет дроны. Такое предложение сегодня на столе", — подчеркнула Собковяк-Чарнецкая.

Отвечая, будет ли ремонт финансироваться Украиной, она указала: "Если украинская сторона этого желает". На уточнение о сумме она ответила, что сейчас не ответит на этот вопрос. А отвечая, рассмотрит ли правительство сценарий, при котором Польша оплатит ремонт МиГов, она подчеркнула: "Сейчас мы не обсуждаем такую ситуацию".

Дополнение

В конце прошлого года Министерство национальной обороны Польши и Генштаб ВС Польши объявили о запланированной передаче Украине части МиГ-29, оставшихся на вооружении Воздушных сил Польши. Сейчас это устаревшие, постсоветские боевые самолеты, срок службы которых приближается к концу — периоду, в течение которого их можно безопасно и эффективно эксплуатировать. Эти самолеты, используемые польскими ВВС с 1989 года, сейчас заменяются на более современные, но они продолжают участвовать в миссиях.

Украинские пилоты уже получили около десятка польских МиГов в предыдущие годы, и теперь ожидается, что Украина получит еще несколько, пишет издание. Взамен Польша должна была получить доступ к некоторым технологиям беспилотников, которые интенсивно разрабатываются и испытываются на передовой для защиты от российского вторжения.

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