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Болгария из-за задержек поставок ищет подержанные истребители, это потенциально угрожает поставкам для Украины

Киев • УНН

 • 4915 просмотра

Болгария рассматривает покупку подержанных F-16 или Gripen из-за задержек новых самолетов. Defense Express предупреждает о потенциальной конкуренции за самолеты для Украины.

Болгария из-за задержек поставок ищет подержанные истребители, это потенциально угрожает поставкам для Украины

Болгария рассматривает возможность приобретения подержанных истребителей F-16 или Gripen из-за задержек с поставкой новых американских F-16 Block 70. В Defense Express отмечают, что такие планы могут создать конкуренцию за боевые самолеты, которые потенциально могли бы усилить Воздушные силы Украины, пишет УНН.

Детали

По информации Sofia Globe, Министерство обороны Болгарии ищет способы поддержать боеспособность своих Воздушных сил до момента, когда все заказанные F-16 Block 70 достигнут полной операционной готовности.

Параллельно София продолжает искать запасные части для имеющихся МиГ-29. В частности, ранее Болгария интересовалась комплектующими из польских истребителей, а теперь обратилась с соответствующим запросом и к Венгрии, которая после списания МиГ-29 хранит их на складах.

Defense Express видит потенциальный риск для Украины

Как отмечает Defense Express, если Болгария приобретет боеспособные подержанные F-16 или Gripen, это может сократить количество самолетов, которые теоретически могли бы быть доступны для передачи Украине. В то же время издание подчеркивает, что на данный момент неизвестно, к каким именно странам София обратилась с запросами о покупке таких истребителей.

Кроме того, не исключено, что Болгария рассматривает возможность приобретения не только запчастей, но и самих польских МиГ-29, если среди них остались пригодные к эксплуатации машины.

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В то же время пока оснований говорить о непосредственной угрозе поставкам истребителей Украине нет. Болгария лишь изучает возможные варианты закупки, официальные переговоры еще не начались, а информация о потенциальных продавцах самолетов не разглашается.

Причиной таких шагов стали задержки с выполнением американских контрактов. Первые восемь F-16, заказанные Болгарией в 2019 году, были поставлены лишь в конце прошлого года, тогда как сроки передачи второй партии из восьми самолетов, заказанной в 2022 году, до сих пор остаются неизвестными.

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Степан Гафтко

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