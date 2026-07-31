Болгария из-за задержек поставок ищет подержанные истребители, это потенциально угрожает поставкам для Украины

Болгария рассматривает возможность приобретения подержанных истребителей F-16 или Gripen из-за задержек с поставкой новых американских F-16 Block 70. В Defense Express отмечают, что такие планы могут создать конкуренцию за боевые самолеты, которые потенциально могли бы усилить Воздушные силы Украины, пишет УНН.

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По информации Sofia Globe, Министерство обороны Болгарии ищет способы поддержать боеспособность своих Воздушных сил до момента, когда все заказанные F-16 Block 70 достигнут полной операционной готовности.

Параллельно София продолжает искать запасные части для имеющихся МиГ-29. В частности, ранее Болгария интересовалась комплектующими из польских истребителей, а теперь обратилась с соответствующим запросом и к Венгрии, которая после списания МиГ-29 хранит их на складах.

Defense Express видит потенциальный риск для Украины

Как отмечает Defense Express, если Болгария приобретет боеспособные подержанные F-16 или Gripen, это может сократить количество самолетов, которые теоретически могли бы быть доступны для передачи Украине. В то же время издание подчеркивает, что на данный момент неизвестно, к каким именно странам София обратилась с запросами о покупке таких истребителей.

Кроме того, не исключено, что Болгария рассматривает возможность приобретения не только запчастей, но и самих польских МиГ-29, если среди них остались пригодные к эксплуатации машины.

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В то же время пока оснований говорить о непосредственной угрозе поставкам истребителей Украине нет. Болгария лишь изучает возможные варианты закупки, официальные переговоры еще не начались, а информация о потенциальных продавцах самолетов не разглашается.

Причиной таких шагов стали задержки с выполнением американских контрактов. Первые восемь F-16, заказанные Болгарией в 2019 году, были поставлены лишь в конце прошлого года, тогда как сроки передачи второй партии из восьми самолетов, заказанной в 2022 году, до сих пор остаются неизвестными.

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