Украина ищет ракеты Patriot у союзников после отсутствия новых обещаний от США

Украина обратилась к союзникам с просьбой предоставить ракеты для систем Patriot после того, как визит президента Владимира Зеленского в США не принес новых обязательств по поставкам. Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам Стефанишиной, встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом прошла конструктивно, однако новых договоренностей по поставкам ракет достичь не удалось из-за их общего дефицита.

Украина рассчитывает временно получить ракеты Patriot из запасов других стран-партнеров до начала зимы, а затем заменить их новыми перехватчиками, которые планирует закупить. Какие именно государства могут присоединиться к этой инициативе, Стефанишина не уточнила.

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В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава рассмотрит возможность передачи Украине дополнительных ракет Patriot после падения российской ракеты на востоке страны.

Украина рассчитывает и на собственное производство

На фоне усиления российских ракетных атак Киев продолжает переговоры с США по локализации производства ракет-перехватчиков Patriot. По словам Стефанишиной, Украина готова рассматривать различные модели сотрудничества - от финальной сборки ракет до производства отдельных компонентов на своей территории.

Она отметила, что по оптимистичному сценарию производство может начаться через 10-12 месяцев, хотя полное развертывание производственной линии может занять до пяти лет. Украина также рассчитывает, что сотрудничество с американскими компаниями, в частности Lockheed Martin, поможет ускорить этот процесс.

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