Зеленский в США встретился с сенаторами и попросил ПВО для защиты от баллистики
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский в Капитолии США встретился с американскими сенаторами. Он подчеркнул необходимость в системах ПВО и ракетах-перехватчиках для защиты от баллистических ракет.
Президент Украины Владимир Зеленский в Капитолии США встретился с американскими сенаторами. Об этом сообщает УНН.
Детали
По словам главы государства, он подчеркнул потребность Украины в системах ПВО и ракетах-перехватчиках.
У нас есть всё: от РЭБов до систем сбивания дронов. Настоящая проблема - это противоракетные системы и средства борьбы с баллистическими ракетами
Он подчеркнул, что Украина имеет дроны, способные уничтожать беспилотники иранского и российского производства, но ей нужно больше оружия для защиты от баллистических ракет.
Это не только о деньгах, а о том, как остановить эту войну. Это большой сигнал для Европы, большой сигнал для Украины. Большая поддержка наших людей
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США встретился с командой оборонной компании Lockheed Martin, которая производит F-16 и ракеты для систем Patriot.
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