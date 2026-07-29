Зеленский в США встретился с сенаторами и попросил ПВО для защиты от баллистики

Президент Украины Владимир Зеленский в Капитолии США встретился с американскими сенаторами. Об этом сообщает УНН.

По словам главы государства, он подчеркнул потребность Украины в системах ПВО и ракетах-перехватчиках.

У нас есть всё: от РЭБов до систем сбивания дронов. Настоящая проблема - это противоракетные системы и средства борьбы с баллистическими ракетами

Он подчеркнул, что Украина имеет дроны, способные уничтожать беспилотники иранского и российского производства, но ей нужно больше оружия для защиты от баллистических ракет.

Это не только о деньгах, а о том, как остановить эту войну. Это большой сигнал для Европы, большой сигнал для Украины. Большая поддержка наших людей