В Зимбабве число жертв катастрофы парома на озере Кариба превысило 90

В Зимбабве число погибших в результате крушения парома на озере Кариба возросло до более чем 90 человек после того, как спасатели продолжили обнаруживать тела. Об этом сообщили местные власти, пишет УНН.

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Паром перевернулся в прошлый вторник из-за сильных волн. По данным властей, около 80 человек удалось спасти, однако несколько пассажиров до сих пор считаются пропавшими без вести.

Паром был рассчитан на перевозку 90 пассажиров, но, по словам одного из членов экипажа, на момент аварии на борту могло находиться около 150 человек. Об этом он сообщил государственной зимбабвийской телекомпании ZBC.

Поисково-спасательная операция на озере Кариба продолжается, а число жертв может возрасти после обнаружения новых тел.

Число погибших в результате аварии лодки в Зимбабве возросло до 68