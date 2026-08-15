Число погибших в результате аварии лодки в Зимбабве возросло до 68
Киев • УНН
Спасатели обнаружили еще 22 тела, увеличив число жертв до 68. Лодка перевернулась из-за сильного ветра и перегрузки.
Число погибших в результате аварии пассажирской лодки на озере Кариба в Зимбабве возросло до 68 после того, как спасатели обнаружили еще 22 тела. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
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Лодка перевернулась 11 августа во время сильного ветра. Согласно предварительным данным расследования, судно было перегружено. Поисково-спасательная операция продолжается.
Полиция Зимбабве подтвердила обновленное число жертв в субботу. Озеро Кариба расположено на границе Зимбабве и Замбии.
В Зимбабве на озере Кариба перевернулся паром: число жертв возросло до 4412.08.26, 18:59 • 4453 просмотра