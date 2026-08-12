В Зимбабве на озере Кариба перевернулся паром: число жертв возросло до 44

По меньшей мере 44 человека погибли в результате опрокидывания переполненного парома на озере Кариба в Зимбабве. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на полицию, передает УНН.

Детали

Судно было рассчитано на 90 человек, но на борту находились 114 взрослых пассажиров, пять членов экипажа и неизвестное количество детей, сообщил ранее в среду Подразделение гражданской защиты Зимбабве (CPU), ссылаясь на данные о продаже билетов.

Один из членов экипажа сообщил национальному телеканалу ZBC, что на борту находились 153 человека, когда паром опрокинулся во вторник после того, как попал в сильное волнение. Пассажир рассказал ZBC, что судно начало набирать воду примерно через 30 минут после того, как оно покинуло прибрежный город Кариба, направляясь к островам и рыбацким лагерям.

В район происшествия была направлена специализированная группа подводных спасателей, сообщило CPU; поисково-спасательные работы продолжались в среду. К тому моменту CPU сообщило, что число погибших составляет 15 человек, еще 27 считаются пропавшими без вести.

На озере Кариба в Зимбабве затонуло судно, погибли по меньшей мере 15 человек

Днем в среду полиция Зимбабве дважды за 32 минуты обновила данные о числе погибших в сообщениях на сервере X. В первом сообщении говорилось о 38 погибших, при этом добавлялось: "Тела извлечены из озера". Затем сообщалось, что на данный момент известно о гибели 44 человек.

На видео, опубликованном ZBC во вторник, видно, как несколько человек сидят на перевернувшемся пароме, в то время как по меньшей мере четыре быстроходных катера пришли им на помощь, а вертолет кружил над ними.

Добавим

Озеро Кариба — крупнейшее в мире искусственное озеро по объему воды, протянувшееся примерно на 150 миль вдоль северной границы Зимбабве с Замбией. Оно было создано в 1950-х годах во время британского колониального правления, когда река Замбези была перегорожена плотиной, в результате чего около 57 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. Плотина Кариба обеспечивает не менее трети электроэнергии обеих стран.

Опрокидывание лодок на озере — не редкость. В 2014 году 26 человек, 24 из которых были детьми, утонули в замбийской части озера, когда опрокинулась лодка, которая должна была доставить их на празднование Дня независимости.

На зимбабвийской стороне в 2021 году утонули пять человек, а в октябре 2023 года, предположительно, погибли еще трое. Месяцем ранее опрокинулся полицейский катер, хотя никто не погиб.