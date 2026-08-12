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На озере Кариба в Зимбабве затонуло судно, погибли по меньшей мере 15 человек

Киев • УНН

 • 1274 просмотра

Судно с десятками людей перевернулось на озере Кариба в Зимбабве, погибли по меньшей мере 15 человек. Спасатели спасли 77 пассажиров, операция продолжается.

На озере Кариба в Зимбабве затонуло судно, погибли по меньшей мере 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли после того, как лодка с десятками людей затонула на озере Кариба в Зимбабве. Спасательная операция продолжается. Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителей властей, пишет УНН.

Подробности

Полиция сообщила, что во вторник на борту судна находились 90 пассажиров и пять членов экипажа, когда оно перевернулось, однако лодка могла быть перегружена. Другие сообщения указывают на большее количество людей на борту, исходя из данных о проданных билетах.

По словам полиции, судно накрыла сильная волна, после чего оно перевернулось. На опубликованных в интернете кадрах, по всей видимости, виден корпус лодки, плавающий в воде.

Озеро Кариба, расположенное на границе между Зимбабве и Замбией, является одним из крупнейших в мире искусственных водохранилищ. Оно используется для транспортного сообщения и рыболовства, а также обеспечивает обе страны жизненно важной гидроэлектроэнергией.

Подразделение гражданской защиты Зимбабве (CPU) сообщило, что, согласно данным о продаже билетов, на судне находились 114 взрослых. Также, по его словам, на борту могло находиться неизвестное количество детей, не достигших возраста, с которого необходимо покупать билет.

CPU сообщило, что на данный момент удалось спасти 77 пассажиров, а также извлечь из воды тела 15 погибших.

Мутса Муромбедзи, местная депутатка парламента, опубликовала видео в X, на котором, по её словам, изображена лодка в начале рейса. Она добавила, что местные жители пользовались ею для поездок через озеро в город Кариба — поездка занимала около пяти часов.

"У нас есть очень сложные вопросы, требующие честных ответов. Представители властей должны обнародовать точное количество людей, находившихся на борту", — написала она.

В полиции сообщили, что больше подробностей будет обнародовано позднее.

У побережья Бали загорелся пассажирский паром, 106 человек спасены, ещё 25 остаются на борту12.08.26, 10:05 • 2098 просмотров

Ольга Розгон

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