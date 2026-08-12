У побережья Бали загорелся пассажирский паром, 106 человек спасены, ещё 25 остаются на борту
Киев • УНН
Паром Putri Yasmin загорелся у побережья Бали во время шторма, спасены 106 человек. Ещё 25 пассажиров и членов экипажа остаются на борту, спасательная операция продолжается.
Паром Putri Yasmin загорелся у побережья Бали в Индонезии во время сильного шторма: спасателям удалось эвакуировать 106 человек, еще 25 пассажиров и членов экипажа остаются на борту. Спасателям и проходившим поблизости судам удалось спасти 106 человек. В то же время они пытались эвакуировать с горящего судна еще 25 человек, сообщили представители властей. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
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"Наш главный приоритет — безопасность всех пассажиров и членов экипажа", — заявил Мухаммад Хариядди, возглавляющий Управление поисково-спасательных работ Матарама.
По его словам, сложные погодные условия, в частности волны высотой до 4 метров, осложняли спасательную операцию.
Пожар начался примерно в 4:15 утра, когда паром Putri Yasmin направлялся из порта Паданг-Бай на Бали в порт Лембар на соседнем острове Ломбок в провинции Западная Нуса-Тенггара, сообщило поисково-спасательное управление в Матараме, административном центре провинции.
Примерно через полчаса после этого агентство получило сообщение о чрезвычайной ситуации и немедленно направило на место происшествия персонал и спасательные суда.
Хариядди сообщил, что в спасательной операции участвовали корабли ВМС Индонезии, патрульные и спасательные катера, а также вертолет, проводивший воздушное обследование района.
По словам Хариядди, на пароме находились 114 пассажиров и 17 членов экипажа, согласно данным манифеста пассажиров, опубликованным администрацией порта Паданг-Бай. На борту также было 44 автомобиля и 53 мотоцикла.
Справочно
Индонезия — это архипелаг, состоящий из более чем 17 000 островов, где паромы являются распространенным видом транспорта. Катастрофы происходят регулярно, и часто их причиной называют недостаточный контроль за соблюдением правил безопасности.
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