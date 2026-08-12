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У побережья Бали загорелся пассажирский паром, 106 человек спасены, ещё 25 остаются на борту

Киев • УНН

 • 496 просмотра

Паром Putri Yasmin загорелся у побережья Бали во время шторма, спасены 106 человек. Ещё 25 пассажиров и членов экипажа остаются на борту, спасательная операция продолжается.

У побережья Бали загорелся пассажирский паром, 106 человек спасены, ещё 25 остаются на борту

Паром Putri Yasmin загорелся у побережья Бали в Индонезии во время сильного шторма: спасателям удалось эвакуировать 106 человек, еще 25 пассажиров и членов экипажа остаются на борту. Спасателям и проходившим поблизости судам удалось спасти 106 человек. В то же время они пытались эвакуировать с горящего судна еще 25 человек, сообщили представители властей. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

"Наш главный приоритет — безопасность всех пассажиров и членов экипажа", — заявил Мухаммад Хариядди, возглавляющий Управление поисково-спасательных работ Матарама.

По его словам, сложные погодные условия, в частности волны высотой до 4 метров, осложняли спасательную операцию.

Пожар начался примерно в 4:15 утра, когда паром Putri Yasmin направлялся из порта Паданг-Бай на Бали в порт Лембар на соседнем острове Ломбок в провинции Западная Нуса-Тенггара, сообщило поисково-спасательное управление в Матараме, административном центре провинции.

Примерно через полчаса после этого агентство получило сообщение о чрезвычайной ситуации и немедленно направило на место происшествия персонал и спасательные суда.

Хариядди сообщил, что в спасательной операции участвовали корабли ВМС Индонезии, патрульные и спасательные катера, а также вертолет, проводивший воздушное обследование района.

По словам Хариядди, на пароме находились 114 пассажиров и 17 членов экипажа, согласно данным манифеста пассажиров, опубликованным администрацией порта Паданг-Бай. На борту также было 44 автомобиля и 53 мотоцикла.

Справочно

Индонезия — это архипелаг, состоящий из более чем 17 000 островов, где паромы являются распространенным видом транспорта. Катастрофы происходят регулярно, и часто их причиной называют недостаточный контроль за соблюдением правил безопасности.

В Индонезии пожар возле вулкана Бромо уничтожил 550 гектаров10.08.26, 15:30 • 3014 просмотров

Ольга Розгон

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