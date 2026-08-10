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В Индонезии пожар возле вулкана Бромо уничтожил 550 гектаров

Киев • УНН

 • 1388 просмотра

Пожар в национальном парке «Бромо-Тенггер-Семеру» охватил 550 гектаров и был потушен, однако обнаружены новые очаги на 20 гектарах. К тушению привлекли более 120 человек и вертолёты, причину расследуют.

В Индонезии пожар возле вулкана Бромо уничтожил 550 гектаров

Пожар в национальном парке «Бромо-Тенггер-Семеру» на острове Восточная Ява в Индонезии, охвативший 550 гектаров (1360 акров), потушен. Вместе с тем вблизи кальдеры обнаружили новые очаги возгорания. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Пожар, начавшийся 3 августа, по состоянию на воскресенье охватил 550 гектаров и был полностью потушен, сообщил Reuters руководитель местного агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Гатот Соеброто.

Местные власти заявили, что на территории вокруг кальдеры площадью около 20 гектаров обнаружены новые очаги возгорания.

Гора Бромо является действующим вулканом и популярным туристическим местом, наиболее известным своей кальдерой с «морем песка». Площадь национального парка составляет более 50 тысяч гектаров.

«Пожар вокруг кальдеры, вероятно, будет распространяться дальше», — говорится в сообщении.

Для тушения пожаров вокруг кальдеры привлечены более 120 человек, три вертолёта для сброса воды, беспилотники и несколько пожарных машин.

Власти до сих пор расследуют причину пожара, чиновники подозревают неосторожность.

«Кто-то разжёг огонь, а затем потушил его, но огонь не был полностью погашен», — отмечают чиновники.

Национальный парк закрыли с вечера субботы из-за пожаров. Сообщений о пострадавших нет.

Пепел от Этны парализовал авиасообщение в аэропорту на Сицилии10.08.26, 12:23 • 2476 просмотров

Ольга Розгон

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Reuters
Индонезия