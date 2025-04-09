Пять стран Южной Африки объявили чрезвычайное положение из-за исторически сильной засухи. 21 миллион детей в регионе недоедает, а для оказания помощи требуется 335 миллионов евро.
Венгрия присоединится к инициативе «Друзья мира» вместе с 14 другими странами. Группа, возглавляемая Китаем и Бразилией, имеет целью способствовать мирному урегулированию конфликта в Украине через переговоры.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба завершает турне по Малави, Замбии и Маврикию. Визит включал переговоры для увеличения поддержки Украины, подписания соглашений и договоренности о 5 межгосударственных соглашений.
Министр Кулеба совершил первый визит в истории в Маврикий. Обсуждались поддержка Украины, Формула мира и перспективы экономического сотрудничества между странами.
Министр Кулеба провел переговоры с премьером Маврикия. Стороны договорились начать работу над соглашениями о защите инвестиций и избежании двойного налогообложения, обсудили сотрудничество в политике, торговле и восстановлении Украины.
Министры иностранных дел Украины и Замбии провели переговоры в Лусаке. Они обсудили двусторонние отношения, сотрудничество в международных организациях и подписали меморандум о политических консультациях.
Министр Кулеба провел встречу с президентом Замбии Хичилемой. Обсудили Формулу мира, двустороннее партнерство и помощь Замбии в рамках программы 'Зерно из Украины'.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал четвертую поездку в Африку с визита в Малави. Он посетил крупнейший рынок столицы Лилонгве, чтобы познакомиться с повседневной жизнью страны.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит визиты в Малави, Замбию и Маврикий 4-8 августа. Ключевой темой переговоров будет участие африканских государств в усилиях по восстановлению мира для Украины и мира.
Президент Чехии Петр Павел официально принял новых послов из Испании, Индии, Замбии и Украины, а Василий Зварич был назначен новым послом Украины в Чехии.
Украинская делегация представила формулу мира Президента Зеленского, в частности, пункт 2 О продовольственной безопасности, и продемонстрировала сельскохозяйственные возможности Украины Секретариата Сообщества развития Юга Африки.
Маврикий отказал в высадке с норвежского круизного лайнера из-за опасений потенциальной вспышки холеры.
В 2023 году Украина заняла 104 место из 180 стран в мировом индексе восприятия коррупции, улучшив свою позицию на 3 пункта и получив 36 баллов из 100 возможных. За последние 10 лет после Революции Достоинства Украина добавила 11 баллов, что является наибольшим приростом среди нынешних стран-кандидатов на вступление в ЕС.