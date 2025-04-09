Кулеба отправляется в Африканское турне: будет говорить об участии государств в восстановлении мира в Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит визиты в Малави, Замбию и Маврикий 4-8 августа. Ключевой темой переговоров будет участие африканских государств в усилиях по восстановлению мира для Украины и мира.