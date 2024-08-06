Кулеба и президент Замбии обсудили сферы, где можно сделать партнерство более тесным
Киев • УНН
Министр Кулеба провел встречу с президентом Замбии Хичилемой. Обсудили Формулу мира, двустороннее партнерство и помощь Замбии в рамках программы 'Зерно из Украины'.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба был принят президентом Замбии Хакаинде Хичилемой. Кулеба выразил уверенность, что Замбия и вся Африка должны сыграть важную роль на пути к миру. Также они обсудили сферы, где можно сделать партнерство сильнее, передает УНН.
Сегодня в Замбии я рад быть принятым Президентом Хакаинде Хичилемой для продолжения диалога лидера Замбии с Президентом Зеленским. Мы ценим солидарность Замбии с Украиной и личное участие Президента Хичилемы в усилиях по восстановлению справедливого мира в составе группы африканских лидеров
Кулеба во время встречи подробно остановился на логике дальнейших шагов Украины по имплементации Формулы мира на пути ко Второму Саммиту мира.
По итогам Саммита мира и недавнего решения Замбии присоединиться к его коммюнике я подробно остановился на логике дальнейших шагов Украины по имплементации Формулы мира на пути ко Второму Саммиту мира. Я выразил уверенность, что Замбия и вся Африка должны сыграть важную роль на пути к миру
Он также сообщил о решении Украины предоставить Замбии помощь в рамках гуманитарной программы "Зерно из Украины" для преодоления последствий нынешней разрушительной засухи.
Мы также обсудили ряд сфер, где мы можем сделать наше двустороннее партнерство глубже и сильнее
Дополнение
Министр иностранных дел Кулеба провел встречу с президентом Малави Лазарусом Чакверой. Стороны обсудили помощь Украины в рамках программы "Grain From Ukraine" и потенциал сотрудничества в различных сферах.
Украина и Малави подписали меморандум о политических консультациях.