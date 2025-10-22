$41.740.01
Новый форум ООН призван решить проблемы задолженности развивающихся стран - Reuters

Киев • УНН

 • 574 просмотра

Запущен новый форум, поддерживаемый ООН, для решения проблем задолженности в развивающихся странах. Глобальный государственный долг достиг 102 триллионов долларов в 2024 году.

Новый форум ООН призван решить проблемы задолженности развивающихся стран - Reuters

В среду был запущен новый форум, поддерживаемый Организацией Объединенных Наций и предназначенный для решения наиболее острых проблем задолженности в развивающихся странах. Это связано с тем, что политики предупредили, что постоянно растущее экономическое давление отвлекает жизненно важные средства от крайне необходимых инвестиций, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Севильский форум по вопросам долга, возглавляемый Испанией и представленный на 16-й сессии Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в Женеве, призван объединить кредиторов и заемщиков, а также международные финансовые учреждения и ученых.

Цель форума — найти решения и разработать действия по вопросам, от управления долгом до устойчивого развития, поскольку уровень мирового государственного долга достигает новых рекордов.

Это компромисс, когда вам приходится обслуживать свой долг, расходы на обслуживание которого во многих случаях превышают 10% ВВП, а это означает жертвы в плане государственного образования, возможностей здравоохранения или даже инвестирования в ваше будущее

— сказал министр экономики Испании Карлос Куэрпо.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к быстрым и справедливым решениям по долгу, выразив свою поддержку этим инициативам.

Займы должны работать на пользу, а не против развивающихся стран. Но страны терпят крах

— сказал Гутерриш журналистам в Женеве.

В россии растет скрытая безработица и задолженность по зарплатам: кризис набирает обороты19.08.25, 17:29 • 4040 просмотров

Глобальный государственный долг достиг рекордных 102 триллионов долларов в 2024 году, причем развивающиеся страны задолжали 31 триллион долларов и выплатили 921 миллиард долларов только в виде процентов, говорится в пресс-релизе ЮНКТАД.

Около 3,4 миллиарда человек – или более 40% населения мира – сейчас живут в странах, которые тратят на обслуживание долга больше, чем на здравоохранение или образование, заявило агентство, и для решения этой ситуации необходим срочный и системный ответ.

Главная цель – это не просто еще один отчет, это отчет, который затем можно совместить с технической помощью и очень тесной связью, в частности, со странами-должниками, чтобы мы могли иметь качественное внедрение на местах и помочь каким-то образом построить более устойчивую систему

— сказал Куэрпо.

Развивающиеся страны ежегодно тратят 1,4 триллиона долларов на обслуживание долга, и 61 из них в прошлом году потратила 10% или более своих государственных доходов на выплату процентов.

"Странам никогда не придется выбирать между обслуживанием своего долга и служением своему народу", – сказал Гутерриш.

Генеральный секретарь ЮНКТАД Ребека Гринспан заявила, однако, что с 2022 года не было ни одного крупного суверенного дефолта, и страны, обремененные долгами, справляются с проблемой путем сокращения бюджетов развития и инвестиций в здравоохранение, школы и инфраструктуру.

"Это медленная эрозия развития, одно сокращение бюджета за раз... То, что мы имеем сейчас, – это постоянное управление кризисами, маскируемое под нормальность", – сказала она.

Рассчитался сполна: почетный король Испании Хуан Карлос I вернул бизнесменам 4 млн евро долга06.08.25, 17:56 • 23086 просмотров

Как решать проблемы задолженности для развивающихся стран, было насущным вопросом на протяжении многих лет. Такие форумы, как Глобальный круглый стол по вопросам суверенного долга, стремились достичь прогресса по ключевым вопросам и оптимизировать процессы, поскольку ряд стран от Ганы до Замбии и Эфиопии пытались выйти из длительных дефолтов по суверенному долгу.

Эксперты по вопросам долга предупреждают, что ситуация для многих развивающихся стран, особенно для беднейших, ухудшается на фоне сокращения помощи и финансирования развития богатыми странами, от США до Европы, в пользу расходов на оборону.

Группа 20 ведущих экономик под руководством Южной Африки пообещала сосредоточиться на вопросах долга развивающихся стран. Однако председательство в группе перейдет к США через несколько недель.

Севильский форум по вопросам долга – одна из инициатив, возникших в результате десятилетней Конференции по финансированию развития, которая состоялась в испанском городе в июне.

Павел Зинченко

ЭкономикаНовости Мира
Государственный бюджет
Международный валютный фонд
Гана
Женева
Антониу Гутерриш
Reuters
Организация Объединенных Наций
Замбия
Эфиопия
Южная Африка
Испания
Соединённые Штаты