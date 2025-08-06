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Рассчитался сполна: почетный король Испании Хуан Карлос I вернул бизнесменам 4 млн евро долга

Киев • УНН

 • 1122 просмотра

Монарх вернул 4 миллиона евро бизнесменам, которые одолжили ему средства для уплаты налогов. Средства получены от продажи прав на документальные фильмы и коммерческих операций.

Рассчитался сполна: почетный король Испании Хуан Карлос I вернул бизнесменам 4 млн евро долга

Почетный король Испании Хуан Карлос I вернул долг в размере более 4 миллионов евро, которые ему одолжили бизнесмены, чтобы он мог рассчитаться с налоговой службой. Хуан Карлос I, который уже пять лет проживает за пределами Испании, смог выплатить эту сумму благодаря доходам, которые он получил в Абу-Даби, пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Сообщается, что часть этих доходов поступает от продажи прав на создание документальных фильмов о его жизни. Другая - от услуг в качестве посредника в коммерческих операциях.

Поскольку в марте 2020 года его сын, король Испании Филипп VI, лишил Хуана Карлоса I финансовой помощи, единственным способом урегулировать налоговые проблемы с казначейством стали кредиты, которые выдали представители бизнеса. В 2021 году Хуан Карлос I рассчитался с налоговыми органами Испании, перечислив 4 миллиона евро.

Он по собственной инициативе подал налоговую декларацию на 8 млн евро - за полеты самолетами частной авиакомпании через фонд Zagatka. Они считаются неденежным доходом и подлежат налогообложению.

Годом ранее он уплатил более €678 тысяч по налоговой задолженности за период с 2016 по 2018 годы за "подарки" мексиканского бизнесмена, которые испанские власти классифицировали как "неоправданное увеличение активов".

Дополнительно

Хуан Карлос I покинул Испанию в августе 2020 года и с тех пор проживает в ОАЭ. В 2014 году он отрекся от престола в пользу своего сына.

Глава МИД Испании уволил дипломата, который заснул во время его выступления в Мадриде02.02.2025, 08:20 • 35975 просмотров

Павел Зинченко

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