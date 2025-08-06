Розрахувався сповна: почесний король Іспанії Хуан Карлос І повернув бізнесменам 4 млн євро боргу

Почесний король Іспанії Хуан Карлос I повернув борг у розмірі понад 4 мільйони євро, які позичили йому бізнесмени, щоб він міг розрахуватися з податковою службою. Хуан Карлос I, який вже п'ять років проживає за межами Іспанії, зміг виплатити цю суму завдяки прибуткам, які він отримав в Абу-Дабі, пише УНН з посиланням на Euronews.

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Повідомляється, що частина цих доходів надходить від продажу прав на створення документальних фільмів про його життя. Інша - від послуг як посередник у комерційних операціях.

Оскільки в березні 2020 року його син, король Іспанії Філіпп VI, позбавив Хуана Карлоса I фінансової допомоги, єдиним способом врегулювати податкові проблеми з казначейством стали кредити, які видали представники бізнесу. У 2021 році Хуан Карлос I розрахувався з податковими органами Іспанії, перерахувавши 4 мільйони євро.

Він з власної ініціативи подав податкову декларацію на 8 млн євро - за польоти літаками приватної авіакомпанії через фонд Zagatka. Вони вважаються негрошовим доходом та підлягають оподаткуванню.

Роком раніше він сплатив понад €678 тисяч за податковою заборгованістю за період з 2016 по 2018 роки за "подарунки" мексиканського бізнесмена, які іспанська влада класифікувала як "невиправдане збільшення активів".

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Хуан Карлос I залишив Іспанію в серпні 2020 року і з того часу мешкає в ОАЕ. У 2014 році він зрікся престолу на користь свого сина.

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