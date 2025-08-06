Розрахувався сповна: почесний король Іспанії Хуан Карлос І повернув бізнесменам 4 млн євро боргу
Київ • УНН
Монарх повернув 4 мільйони євро бізнесменам, які позичили йому кошти для сплати податків. Кошти отримані від продажу прав на документальні фільми та комерційних операцій.
Почесний король Іспанії Хуан Карлос I повернув борг у розмірі понад 4 мільйони євро, які позичили йому бізнесмени, щоб він міг розрахуватися з податковою службою. Хуан Карлос I, який вже п'ять років проживає за межами Іспанії, зміг виплатити цю суму завдяки прибуткам, які він отримав в Абу-Дабі, пише УНН з посиланням на Euronews.
Деталі
Повідомляється, що частина цих доходів надходить від продажу прав на створення документальних фільмів про його життя. Інша - від послуг як посередник у комерційних операціях.
Оскільки в березні 2020 року його син, король Іспанії Філіпп VI, позбавив Хуана Карлоса I фінансової допомоги, єдиним способом врегулювати податкові проблеми з казначейством стали кредити, які видали представники бізнесу. У 2021 році Хуан Карлос I розрахувався з податковими органами Іспанії, перерахувавши 4 мільйони євро.
Він з власної ініціативи подав податкову декларацію на 8 млн євро - за польоти літаками приватної авіакомпанії через фонд Zagatka. Вони вважаються негрошовим доходом та підлягають оподаткуванню.
Роком раніше він сплатив понад €678 тисяч за податковою заборгованістю за період з 2016 по 2018 роки за "подарунки" мексиканського бізнесмена, які іспанська влада класифікувала як "невиправдане збільшення активів".
Додатково
Хуан Карлос I залишив Іспанію в серпні 2020 року і з того часу мешкає в ОАЕ. У 2014 році він зрікся престолу на користь свого сина.
Глава МЗС Іспанії звільнив дипломата, який заснув під час його виступу у Мадриді02.02.25, 08:20 • 35978 переглядiв