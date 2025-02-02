Глава МЗС Іспанії звільнив дипломата, який заснув під час його виступу у Мадриді

Главу посольства Іспанії у Бельгії Альберто Антона звільнили після того, як він задрімав під час наради послів у Мадриді, де виступав міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес. Про це повідомляє The Times, пише УНН.

Деталі

Альбарес вирішив звільнити посла в Бельгії після того, як в інтернеті з'явилося відео, на якому Антон спить під час годинного монологу глави МЗС Іспанії на щорічній конференції послів.

Після того як про звільнення стало відомо публічно, Асоціація дипломатів Іспанії надіслала Альбаресу листа з вимогою дотримуватися "прозорості, рівних можливостей, заслуг і здібностей" під час дипломатичних призначень.

Доповнення

Міністра закордонних справ Іспанії неформально охрестили Napoleonchu, тобто "Малим Наполеоном", через жорсткий стиль роботи та часті звільнення посадовців, які діють без погодження з Мадридом.

Як пише видання, Альбарес звільнив щонайменше сімох працівників МЗС через помилки або дії, що суперечать політиці уряду.

Наприклад, посол Іспанії в Хорватії позбувся посади після того, як написав статтю на захист ролі іспанського короля Феліпе VI у зовнішній політиці країни.

А коли у Великій Британії померла королева Єлизавета II, Альбарес заборонив дипломатам посольства Іспанії це коментувати.

В Іспанії стався вибух на військовому заводі Rheinmetall, шестеро людей постраждали