В Іспанії стався вибух на військовому заводі Rheinmetall, шестеро людей постраждали

В Іспанії внаслідок вибуху складу на заводі з виробництва боєприпасів та вибухових речовин компанії Rheinmetall Expal Munitions постраждало шестеро людей. Про це повідомляє Infobae, передає УНН.

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Як пише видання, шість людей отримали поранення після вибуху складу на заводі з виробництва боєприпасів та вибухових речовин. Пʼятьох людей госпіталізували, ще один постраждалий отримав допомогу на місці.

Зазначається, що вибух спричинив дві пожежні, які було ліквідовано. Влада розслідує подію. Також повідомляється, що на цьому ж заводі компанії Rheinmetall Expal Munitions у місті Хавалі-Вʼєхо вже ставалася аварія рік тому - тоді постраждали дві людини.

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