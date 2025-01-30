В Испании произошел взрыв на военном заводе Rheinmetall, шесть человек пострадали
Киев • УНН
На заводе Rheinmetall Expal Munitions произошел взрыв, в результате которого пострадали шесть человек. Пятерых госпитализировали, а на предприятии возникло два пожара, которые уже ликвидированы.
В Испании в результате взрыва склада на заводе по производству боеприпасов и взрывчатых веществ компании Rheinmetall Expal Munitions пострадали шесть человек. Об этом сообщает Infobae, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, шесть человек получили ранения после взрыва склада на заводе по производству боеприпасов и взрывчатых веществ. Пять человек госпитализировали, еще один пострадавший получил помощь на месте.
Отмечается, что взрыв вызвал два пожара, которые были ликвидированы. Власти расследуют происшествие. Также сообщается, что на этом же заводе компании Rheinmetall Expal Munitions в городе Хавали-Вьехо уже происходила авария год назад - тогда пострадали два человека.
Напомним
Заместитель помощника генсека НАТО по вопросам инноваций, гибридных и кибернетических технологий Джеймс Аппатурай подтвердил, что россия пыталась убить гендиректора немецкого Rheinmetall Армина Паппергера.