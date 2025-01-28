У НАТО підтвердили, що росія намагалася вбити гендиректора Rheinmetall Паппергера

Заступник помічника генсека НАТО з питань інновацій, гібридних і кібернетичних технологій Джеймс Аппатурай підтвердив, що росія намагалася вбити гендиректора німецького Rheinmetall Арміна Паппергера. Про це повідомляє POLITICO, передає УНН.

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Як пише видання, високопоставлений чиновник НАТО підтвердив, що існувала російська схема вбивства Арміна Паппергера, керівника німецького виробника зброї Rheinmetall.

Аппатурай розповів, що змова, яку розкрили розвідки Сполучених Штатів і Німеччини, була частиною російських планів вбивства керівників оборонної промисловості по всій Європі.

"Ми бачили випадки диверсій, які відбувалися в країнах НАТО протягом останніх кількох років, під якими я маю на увазі сходження потягів з рейок, акти підпалів, напади на власність політиків, змови з метою вбивства лідерів галузі, як керівника Rheinmetall, але були й інші змови", - сказав Аппатурай.

За його словами, росіяни вербують персонал для своїх змов в Інтернеті, використовуючи злочинні угруповання, або несвідому молодь, чи мігрантів для здійснення злочинних дій.

"Як правило, це робиться грубо, але з певною метою – посіяти неспокій, щоб підірвати підтримку України", – додав Аппатурай.

Нагадаємо

В липні 2024 року повідомлялося, що західні спецслужби викрили спроби росіян вбити генерального директора німецького виробника зброї та постачальника автомобілів Rheinmetall Арміна Паппергера.