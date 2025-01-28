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У НАТО підтвердили, що росія намагалася вбити гендиректора Rheinmetall Паппергера

У НАТО підтвердили, що росія намагалася вбити гендиректора Rheinmetall Паппергера

Київ • УНН

 • 29983 перегляди

Заступник помічника генсека НАТО підтвердив інформацію про російську схему вбивства гендиректора Rheinmetall Арміна Паппергера. росія планувала вбивства керівників оборонної промисловості по всій Європі.

Заступник помічника генсека НАТО з питань інновацій, гібридних і кібернетичних технологій Джеймс Аппатурай підтвердив, що росія намагалася вбити гендиректора німецького Rheinmetall Арміна Паппергера. Про це повідомляє POLITICO, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, високопоставлений чиновник НАТО підтвердив, що існувала російська схема вбивства Арміна Паппергера, керівника німецького виробника зброї Rheinmetall.

Аппатурай розповів, що змова, яку розкрили розвідки Сполучених Штатів і Німеччини, була частиною російських планів вбивства керівників оборонної промисловості по всій Європі.

"Ми бачили випадки диверсій, які відбувалися в країнах НАТО протягом останніх кількох років, під якими я маю на увазі сходження потягів з рейок, акти підпалів, напади на власність політиків, змови з метою вбивства лідерів галузі, як керівника Rheinmetall, але були й інші змови", - сказав Аппатурай.

За його словами, росіяни вербують персонал для своїх змов в Інтернеті, використовуючи злочинні угруповання, або несвідому молодь, чи мігрантів для здійснення злочинних дій.

"Як правило, це робиться грубо, але з певною метою – посіяти неспокій, щоб підірвати підтримку України", – додав Аппатурай.

Нагадаємо

В липні 2024 року повідомлялося, що західні спецслужби викрили спроби росіян вбити генерального директора німецького виробника зброї та постачальника автомобілів Rheinmetall Арміна Паппергера.

Павло Башинський

Павло Башинський

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