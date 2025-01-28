В НАТО подтвердили, что россия пыталась убить гендиректора Rheinmetall Паппергера
Киев • УНН
Заместитель помощника генсека НАТО подтвердил информацию о российской схеме убийства гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера. россия планировала убийства руководителей оборонной промышленности по всей Европе.
Заместитель помощника генсека НАТО по вопросам инноваций, гибридных и кибернетических технологий Джеймс Аппатурай подтвердил, что россия пыталась убить гендиректора немецкого Rheinmetall Армина Паппергера. Об этом сообщает POLITICO, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, высокопоставленный чиновник НАТО подтвердил, что существовала российская схема убийства Армина Паппергера, руководителя немецкого производителя оружия Rheinmetall.
Аппатурай рассказал, что заговор, который раскрыли разведки Соединенных Штатов и Германии, был частью российских планов убийства руководителей оборонной промышленности по всей Европе.
"Мы видели случаи диверсий, которые происходили в странах НАТО в течение последних нескольких лет, под которыми я имею в виду сход поездов с рельсов, акты поджогов, нападения на собственность политиков, заговоры с целью убийства лидеров отрасли, как руководителя Rheinmetall, но были и другие заговоры", - сказал Аппатурай.
По его словам, россияне вербуют персонал для своих заговоров в Интернете, используя преступные группировки, или бессознательную молодежь, или мигрантов для совершения преступных действий.
"Как правило, это делается грубо, но с определенной целью - посеять беспокойство, чтобы подорвать поддержку Украины", - добавил Аппатурай.
Напомним
В июле 2024 года сообщалось, что западные спецслужбы разоблачили попытки россиян убить генерального директора немецкого производителя оружия и поставщика автомобилей Rheinmetall Армина Паппергера.