Глава МИД Испании уволил дипломата, который заснул во время его выступления в Мадриде
Киев • УНН
Посла Испании в Бельгии уволили после того, как он заснул на совещании во время речи главы МИД. Министр Альбарес, которого называют «Малым Наполеоном», известен жестким стилем руководства и частыми увольнениями.
Главу посольства Испании в Бельгии Альберто Антона уволили после того, как он задремал во время совещания послов в Мадриде, где выступал министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес. Об этом сообщает The Times, пишет УНН.
Детали
Альбарес решил уволить посла в Бельгии после того, как в интернете появилось видео, на котором Антон спит во время часового монолога главы МИД Испании на ежегодной конференции послов.
После того как об увольнении стало известно публично, Ассоциация дипломатов Испании направила Альбаресу письмо с требованием соблюдать "прозрачность, равные возможности, заслуги и способности" при дипломатических назначениях.
Дополнение
Министра иностранных дел Испании неформально окрестили Napoleonchu, то есть "Малым Наполеоном", из-за жесткого стиля работы и частых увольнений чиновников, которые действуют без согласования с Мадридом.
Как пишет издание, Альбарес уволил по меньшей мере семерых сотрудников МИД из-за ошибок или действий, противоречащих политике правительства.
Например, посол Испании в Хорватии лишился должности после того, как написал статью в защиту роли испанского короля Фелипе VI во внешней политике страны.
А когда в Великобритании умерла королева Елизавета II, Альбарес запретил дипломатам посольства Испании это комментировать.
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