Новий форум ООН має на меті вирішити проблеми заборгованості країн, які розвиваються - Reuters

У середу було запущено новий форум, який підтримується Організацією об’єднаних націй та призначений для вирішення найгостріших проблем заборгованості в країнах, які розвиваються. Це зумовлено тим, що політики попередили, що постійно зростаючий економічний тиск відволікає життєво важливі кошти від вкрай необхідних інвестицій, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Севільський форум з питань боргу, який очолює Іспанія та який був представлений під час 16-ї сесії Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) у Женеві, має на меті об'єднати кредиторів та позичальників, а також міжнародні фінансові установи та науковців.

Мета форуму — знайти рішення та розробити дії щодо питань, від управління боргом до сталого розвитку, оскільки рівень світового державного боргу досягає нових рекордів.

Це компроміс, коли вам доводиться обслуговувати свій борг, витрати на обслуговування якого в багатьох випадках перевищують 10% ВВП, а це означає жертви в плані державної освіти, можливостей охорони здоров'я або навіть інвестування у ваше майбутнє - сказав міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до швидких та справедливих рішень щодо боргу, висловивши свою підтримку цим ініціативам.

Позики повинні працювати на користь, а не проти країн, що розвиваються. Але країни зазнають краху – сказав Гутерріш журналістам у Женеві.

Глобальний державний борг досяг рекордних 102 трильйони доларів у 2024 році, причому країни, що розвиваються, заборгували 31 трильйон доларів і сплатили 921 мільярд доларів лише у вигляді відсотків, йдеться у прес-релізі ЮНКТАД.

Близько 3,4 мільярда людей – або понад 40% населення світу – зараз живуть у країнах, які витрачають на обслуговування боргу більше, ніж на охорону здоров'я чи освіту, заявило агентство, і для вирішення цієї ситуації необхідна термінова та системна відповідь.

Головна мета – це не просто ще один звіт, це звіт, який потім можна поєднати з технічною допомогою та дуже тісним зв'язком, зокрема, з країнами-боржниками, щоб ми могли мати якісне впровадження на місцях і допомогти якимось чином побудувати більш стійку систему – сказав Куерпо.

Країни, що розвиваються, щорічно витрачають 1,4 трильйона доларів на обслуговування боргу, і 61 з них минулого року витратили 10% або більше своїх державних доходів на виплату відсотків.

"Країнам ніколи не доведеться вибирати між обслуговуванням свого боргу та служінням своєму народу", – сказав Гутерріш.

Генеральний секретар ЮНКТАД Ребека Грінспан заявила, однак, що з 2022 року не було жодного великого суверенного дефолту, і країни, обтяжені боргами, справляються з проблемою шляхом скорочення бюджетів розвитку та інвестицій в охорону здоров'я, школи та інфраструктуру.

"Це повільна ерозія розвитку, одне скорочення бюджету за раз... Те, що ми маємо зараз, – це постійне управління кризами, масковане під нормальність", – сказала вона.

Як вирішувати проблеми заборгованості для країн, які розвиваються, було нагальним питанням протягом багатьох років. Такі форуми, як Глобальний круглий стіл з питань суверенного боргу, прагнули досягти прогресу з ключових питань та оптимізувати процеси, оскільки низка країн від Гани до Замбії та Ефіопії намагалася вийти з тривалих дефолтів за суверенним боргом.

Експерти з питань боргу попереджають, що ситуація для багатьох країн, що розвиваються, особливо для найбідніших, погіршується на тлі скорочення допомоги та фінансування розвитку багатими країнами, від США до Європи, на користь витрат на оборону.

Група 20 провідних економік під керівництвом Південної Африки пообіцяла зосередитися на питаннях боргу країн, що розвиваються. Однак головування в групі перейде до США через кілька тижнів.

Севільський форум з питань боргу – одна з ініціатив, що виникла в результаті десятирічної Конференції з фінансування розвитку, яка відбулася в іспанському місті в червні.