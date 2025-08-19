$41.260.08
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
12:13 • 13457 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:09 • 14942 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
11:23 • 16442 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
10:33 • 17056 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
09:27 • 18267 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 72562 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 60099 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 74913 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 93629 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Публікації
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів11:42 • 8224 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
11:23 • 16457 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto11:20 • 10108 перегляди
У росії зростає приховане безробіття та заборгованість по зарплатах: криза набирає обертів

Київ • УНН

 • 12 перегляди

У росії різко зросли борги підприємств із виплати зарплат, досягнувши 1,7 млрд рублів у липні. Приховане безробіття також збільшилося, охопивши значну частину працівників на неповному робочому дні.

У росії зростає приховане безробіття та заборгованість по зарплатах: криза набирає обертів

У росії на тлі економічного спаду різко збільшилися борги підприємств із виплати зарплат, а прихована безробіття досягла рекордних масштабів, повідомляють у Федерації незалежних профспілок росії (ФНПР). Кількість робітників, що ризикують втратити роботу, виросла в півтора раза порівняно з минулим роком, а зарплатні борги за липень зросли на 25% і сягнули 1,7 млрд рублів. Про це інформує Мoscow Тimes, пише УНН.

Деталі

За даними росстату, до кінця травня заборгованість підприємств зросла в 3,4 рази рік до року – до 1,66 млрд рублів (без урахування малого та середнього бізнесу). Моніторинг роструду показав, що частка працівників на неповному робочому дні або тижні зросла з 9,1% у червні до 14,4% у середині липня, а кількість робітників у простої піднялася з 8,6% до 11,1%. Найгостріше ситуація проявляється у промислових регіонах: ярославській, московській, самарській, ульяновській областях та татарстані.

Експерти пов’язують ситуацію з високою ключовою ставкою Центробанку, що обмежує доступ підприємств до кредитів на виплату зарплат, та скороченням обсягу замовлень.

Якщо раніше оптимізація відбувалася через нестачу кадрів, то тепер – через нестачу грошей

- зазначила віцепрезидент бізнес-об’єднання Єлена Дибова.

У автопромі і будівництві приховане безробіття поширене особливо, адже неповний робочий день і скорочений трудовий тиждень стають нормою, а підприємства змушені залишати лише найбільш цінних спеціалістів.

"Ми належним чином відіграємо свою роль, враховуючи те, що можемо і повинні зробити в рамках наших можливостей", – пояснили у ФНПР, підкреслюючи, що зупинити ріст прихованого безробіття можна лише з появою фінансових ресурсів у економіці. Аналітики прогнозують, що зі сповільненням економіки практика скорочення робочого часу та зменшення зарплат пошириться ще більше, а масових звільнень поки що намагаються уникати.

Степан Гафтко

Новини Світу
Володимир Путін
Дональд Трамп