У росії зростає приховане безробіття та заборгованість по зарплатах: криза набирає обертів

У росії різко зросли борги підприємств із виплати зарплат, досягнувши 1,7 млрд рублів у липні. Приховане безробіття також збільшилося, охопивши значну частину працівників на неповному робочому дні.
У росії на тлі економічного спаду різко збільшилися борги підприємств із виплати зарплат, а прихована безробіття досягла рекордних масштабів, повідомляють у Федерації незалежних профспілок росії (ФНПР). Кількість робітників, що ризикують втратити роботу, виросла в півтора раза порівняно з минулим роком, а зарплатні борги за липень зросли на 25% і сягнули 1,7 млрд рублів. Про це інформує Мoscow Тimes, пише УНН.
За даними росстату, до кінця травня заборгованість підприємств зросла в 3,4 рази рік до року – до 1,66 млрд рублів (без урахування малого та середнього бізнесу). Моніторинг роструду показав, що частка працівників на неповному робочому дні або тижні зросла з 9,1% у червні до 14,4% у середині липня, а кількість робітників у простої піднялася з 8,6% до 11,1%. Найгостріше ситуація проявляється у промислових регіонах: ярославській, московській, самарській, ульяновській областях та татарстані.
Експерти пов’язують ситуацію з високою ключовою ставкою Центробанку, що обмежує доступ підприємств до кредитів на виплату зарплат, та скороченням обсягу замовлень.
Якщо раніше оптимізація відбувалася через нестачу кадрів, то тепер – через нестачу грошей
У автопромі і будівництві приховане безробіття поширене особливо, адже неповний робочий день і скорочений трудовий тиждень стають нормою, а підприємства змушені залишати лише найбільш цінних спеціалістів.
"Ми належним чином відіграємо свою роль, враховуючи те, що можемо і повинні зробити в рамках наших можливостей", – пояснили у ФНПР, підкреслюючи, що зупинити ріст прихованого безробіття можна лише з появою фінансових ресурсів у економіці. Аналітики прогнозують, що зі сповільненням економіки практика скорочення робочого часу та зменшення зарплат пошириться ще більше, а масових звільнень поки що намагаються уникати.
