Трамп: росія - потужна військова держава, подобається це, чи ні

Президент США Дональд Трамп заявив, що росія є набагато сильнішою державою, і цю війну не варто було починати, пише УНН із посиланням на заяву американського лідера телеканалу Fox News.

росія - потужна військова держава, знаєте, подобається це людям чи ні, це потужна держава. Це набагато більша держава. Це не війна, яку варто було починати. Так не роблять. Ви не боретеся проти держави, яка в 10 разів сильніша