12:26 • 2562 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
12:13 • 11792 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
12:09 • 13534 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
11:23 • 15180 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
10:33 • 16285 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
09:27 • 17874 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 68911 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 58012 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 72925 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 91653 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Трамп: росія - потужна військова держава, подобається це, чи ні

Київ • УНН

 • 218 перегляди

Дональд Трамп заявив, що росія є набагато сильнішою державою, і цю війну не варто було починати. Він також зазначив, що більша частина Донбасу контролюється росіянами.

Трамп: росія - потужна військова держава, подобається це, чи ні

Президент США Дональд Трамп заявив, що росія є набагато сильнішою державою, і цю війну не варто було починати, пише УНН із посиланням на заяву американського лідера телеканалу Fox News.

росія - потужна військова держава, знаєте, подобається це людям чи ні, це потужна держава. Це набагато більша держава. Це не війна, яку варто було починати. Так не роблять. Ви не боретеся проти держави, яка в 10 разів сильніша

- сказав Трамп.

Він також додав, що США мають найкращу військову техніку у світі, яку надали Україні.

"Все обладнання, яке ми виробляємо - найкраще обладнання у світі, безумовно. Всі інші - ніщо. Тож ми дали їм (Україні- ред.) багато обладнання. "Усі інші такі: "ми теж доклали багато зусиль", - наголосив він.

Через це на цього думку "українські солдати були дуже потужними. Тому що вони воюють із силою, яка набагато більша і набагато потужніша. І ви знаєте, вони не зупинилися", — додав він.

І це попри те, що за його словами, більша частка Донбаса наразі контролюється росіянами.

Я… Я припускаю, що ви всі бачили карту. Ви знаєте, що велика частина території захоплена. І цю територію вже захоплено. Зараз вони говорять про Донбас, але зараз Донбас, як ви знаєте, на 79% належить і контролюється росією

- підсумував Трамп.

Трамп заперечив, що дзвонив путіну при європейських лідерах19.08.25, 16:03 • 1114 переглядiв

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Fox News
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна