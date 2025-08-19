Трамп: росія - потужна військова держава, подобається це, чи ні
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що росія є набагато сильнішою державою, і цю війну не варто було починати. Він також зазначив, що більша частина Донбасу контролюється росіянами.
Президент США Дональд Трамп заявив, що росія є набагато сильнішою державою, і цю війну не варто було починати, пише УНН із посиланням на заяву американського лідера телеканалу Fox News.
росія - потужна військова держава, знаєте, подобається це людям чи ні, це потужна держава. Це набагато більша держава. Це не війна, яку варто було починати. Так не роблять. Ви не боретеся проти держави, яка в 10 разів сильніша
Він також додав, що США мають найкращу військову техніку у світі, яку надали Україні.
"Все обладнання, яке ми виробляємо - найкраще обладнання у світі, безумовно. Всі інші - ніщо. Тож ми дали їм (Україні- ред.) багато обладнання. "Усі інші такі: "ми теж доклали багато зусиль", - наголосив він.
Через це на цього думку "українські солдати були дуже потужними. Тому що вони воюють із силою, яка набагато більша і набагато потужніша. І ви знаєте, вони не зупинилися", — додав він.
І це попри те, що за його словами, більша частка Донбаса наразі контролюється росіянами.
Я… Я припускаю, що ви всі бачили карту. Ви знаєте, що велика частина території захоплена. І цю територію вже захоплено. Зараз вони говорять про Донбас, але зараз Донбас, як ви знаєте, на 79% належить і контролюється росією
Трамп заперечив, що дзвонив путіну при європейських лідерах19.08.25, 16:03 • 1114 переглядiв