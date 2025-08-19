Трамп: россия - мощная военная держава, нравится это или нет

$41.260.08
48.170.13
ukenru
12:26 • 2988 просмотра
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
12:13 • 12448 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:09 • 14091 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
11:23 • 15676 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
10:33 • 16575 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
09:27 • 18049 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 70176 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 58708 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 73585 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 92313 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.1м/с
36%
749мм
Популярные новости
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке19 августа, 04:47 • 88344 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54 • 78368 просмотра
На Покровском направлении - более трети всех боев: карта от ГенштабаPhoto19 августа, 06:00 • 10964 просмотра
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов19 августа, 06:55 • 81856 просмотра
Польша ночью поднимала авиацию из-за российских ударов по Украине19 августа, 07:45 • 12555 просмотра
публикации
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:13 • 12448 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
12:09 • 14091 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
11:23 • 15676 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto11:20 • 9598 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину10:33 • 16575 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Вашингтон
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии10:46 • 8100 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54 • 78856 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 46238 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 103751 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 93116 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Беспилотный летательный аппарат
Дія (сервис)
Хранитель
Доллар США

Трамп: россия - мощная военная держава, нравится это или нет

Киев • УНН

 • 392 просмотра

Дональд Трамп заявил, что россия является гораздо более сильным государством, и эту войну не стоило начинать. Он также отметил, что большая часть Донбасса контролируется россиянами.

Трамп: россия - мощная военная держава, нравится это или нет

Президент США Дональд Трамп заявил, что россия является гораздо более сильным государством, и эту войну не стоило начинать, пишет УНН со ссылкой на заявление американского лидера телеканалу Fox News.

россия - мощная военная держава, знаете, нравится это людям или нет, это мощное государство. Это гораздо большее государство. Это не война, которую стоило начинать. Так не делают. Вы не боретесь против государства, которое в 10 раз сильнее

- сказал Трамп.

Он также добавил, что США имеют лучшую военную технику в мире, которую предоставили Украине.

"Все оборудование, которое мы производим - лучшее оборудование в мире, безусловно. Все остальные - ничто. Поэтому мы дали им (Украине - ред.) много оборудования. "Все остальные такие: "мы тоже приложили много усилий", - подчеркнул он.

Из-за этого, по его мнению, "украинские солдаты были очень мощными. Потому что они воюют с силой, которая гораздо больше и гораздо мощнее. И вы знаете, они не остановились", — добавил он.

И это несмотря на то, что, по его словам, большая часть Донбасса сейчас контролируется россиянами.

Я… Я предполагаю, что вы все видели карту. Вы знаете, что большая часть территории захвачена. И эта территория уже захвачена. Сейчас они говорят о Донбассе, но сейчас Донбасс, как вы знаете, на 79% принадлежит и контролируется россией

- подытожил Трамп.

Трамп отрицал, что звонил Путину при европейских лидерах19.08.25, 16:03 • 1210 просмотров

Алена Уткина

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Фокс Ньюс
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина