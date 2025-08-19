Трамп: россия - мощная военная держава, нравится это или нет

Президент США Дональд Трамп заявил, что россия является гораздо более сильным государством, и эту войну не стоило начинать, пишет УНН со ссылкой на заявление американского лидера телеканалу Fox News.

россия - мощная военная держава, знаете, нравится это людям или нет, это мощное государство. Это гораздо большее государство. Это не война, которую стоило начинать. Так не делают. Вы не боретесь против государства, которое в 10 раз сильнее

Он также добавил, что США имеют лучшую военную технику в мире, которую предоставили Украине.

"Все оборудование, которое мы производим - лучшее оборудование в мире, безусловно. Все остальные - ничто. Поэтому мы дали им (Украине - ред.) много оборудования. "Все остальные такие: "мы тоже приложили много усилий", - подчеркнул он.

Из-за этого, по его мнению, "украинские солдаты были очень мощными. Потому что они воюют с силой, которая гораздо больше и гораздо мощнее. И вы знаете, они не остановились", — добавил он.

И это несмотря на то, что, по его словам, большая часть Донбасса сейчас контролируется россиянами.

Я… Я предполагаю, что вы все видели карту. Вы знаете, что большая часть территории захвачена. И эта территория уже захвачена. Сейчас они говорят о Донбассе, но сейчас Донбасс, как вы знаете, на 79% принадлежит и контролируется россией