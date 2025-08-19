$41.260.08
Эксклюзив
12:13 • 5626 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:09 • 8540 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
11:23 • 11310 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
10:33 • 14044 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
09:27 • 16484 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
07:29 • 62644 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 54294 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 69586 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 88352 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 67116 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
Трамп отрицал, что звонил Путину при европейских лидерах

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Дональд Трамп заявил, что не звонил Путину на глазах европейских лидеров, чтобы не проявлять неуважения к президенту РФ. Белый дом ранее опубликовал фото разговора Трампа с главой Кремля во время переговоров с Зеленским и европейскими лидерами.

Трамп отрицал, что звонил Путину при европейских лидерах

Президент США Дональд Трамп заявил, что не звонил президенту РФ на глазах у европейских лидеров, чтобы "не проявлять неуважение" к президенту РФ, пишет УНН со ссылкой на заявление американского лидера телеканалу Fox News.

Подробности

Журналист поинтересовался у Трампа, планировал ли он вчера позвонить Путину на глазах у европейских лидеров, присутствовавших в комнате. Трамп ответил, что не собирался этого делать, чтобы не "усложнять ситуацию" и не демонстрировать неуважение к президенту РФ.

Ну, я думаю, они ожидали, что я не сделаю это перед ними. Я думал, что это будет неуважением к президенту Путину. Знаете, я бы этого не сделал, потому что у них не самые теплые отношения. И на самом деле президент Путин не хотел разговаривать с людьми из Европы. Я имею в виду, что это было частью проблемы

- сказал Трамп.

Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет19.08.25, 15:26 • 786 просмотров

Напомним

Белый дом опубликовал фото телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным во время переговоров с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Также в заявлении Белого дома подчеркивается возрождение американского лидерства и стремление Трампа к миру.

Трамп надеется на "хорошее" поведение путина и считает, что Зеленский должен быть гибким в переговорах19.08.25, 15:22 • 1024 просмотра

Алена Уткина

политика
Владимир Путин
Фокс Ньюс
Белый дом
Дональд Трамп
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты