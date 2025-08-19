Трамп отрицал, что звонил Путину при европейских лидерах

Президент США Дональд Трамп заявил, что не звонил президенту РФ на глазах у европейских лидеров, чтобы "не проявлять неуважение" к президенту РФ, пишет УНН со ссылкой на заявление американского лидера телеканалу Fox News.

Подробности

Журналист поинтересовался у Трампа, планировал ли он вчера позвонить Путину на глазах у европейских лидеров, присутствовавших в комнате. Трамп ответил, что не собирался этого делать, чтобы не "усложнять ситуацию" и не демонстрировать неуважение к президенту РФ.

Ну, я думаю, они ожидали, что я не сделаю это перед ними. Я думал, что это будет неуважением к президенту Путину. Знаете, я бы этого не сделал, потому что у них не самые теплые отношения. И на самом деле президент Путин не хотел разговаривать с людьми из Европы. Я имею в виду, что это было частью проблемы - сказал Трамп.

Напомним

Белый дом опубликовал фото телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным во время переговоров с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Также в заявлении Белого дома подчеркивается возрождение американского лидерства и стремление Трампа к миру.

