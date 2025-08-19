Білий дім оприлюднив фото розмови Трампа з путіним під час зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами у Білому домі
Київ • УНН
Білий дім опублікував фото телефонної розмови Дональда Трампа з володимиром путіним під час переговорів із Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Також у заяві Білого дому наголошується на відродженні американського лідерства та прагненні Трампа до миру.
Білий дім оприлюднив у соцмережі Х фото телефонної розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним, яка сталася в ході переговорів із Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Про це повідомляє УНН.
Деталі
На кадрі видно, що разом із Трампом у кабінеті також перебувають віцепрезидент США Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та, ймовірно, перекладач, який робить нотатки.
Також Білий оприлюднив заяву стосовно переговорів, що відбулись у понеділок.
У той час, як президент Дональд Трамп зустрічається з Президентом України Володимиром Зеленським та ключовими європейськими союзниками у Білому домі, світ спостерігає відродження американського лідерства
Вказується, що "завдяки своїй непохитній відданості миру, президент Трамп рішуче налаштований розірвати багаторічний глухий кут і прокласти шлях для припинення кровопролиття".
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Трамп обговорював ідею тристороннього саміту за участю путіна та Зеленського.
