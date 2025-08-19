$41.340.11
18 серпня, 19:57 • 19010 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 38297 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 26704 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 22871 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 32789 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 80419 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 49189 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 78734 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 48068 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 134823 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Білий дім оприлюднив фото розмови Трампа з путіним під час зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами у Білому домі

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Білий дім опублікував фото телефонної розмови Дональда Трампа з володимиром путіним під час переговорів із Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Також у заяві Білого дому наголошується на відродженні американського лідерства та прагненні Трампа до миру.

Білий дім оприлюднив фото розмови Трампа з путіним під час зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами у Білому домі

Білий дім оприлюднив у соцмережі Х фото телефонної розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним, яка сталася в ході переговорів із Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Про це повідомляє УНН.

Деталі

На кадрі видно, що разом із Трампом у кабінеті також перебувають віцепрезидент США Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та, ймовірно, перекладач, який робить нотатки.

Також Білий оприлюднив заяву стосовно переговорів, що відбулись у понеділок.

У той час, як президент Дональд Трамп зустрічається з Президентом України Володимиром Зеленським та ключовими європейськими союзниками у Білому домі, світ спостерігає відродження американського лідерства

- йдеться у заяві.

Вказується, що "завдяки своїй непохитній відданості миру, президент Трамп рішуче налаштований розірвати багаторічний глухий кут і прокласти шлях для припинення кровопролиття".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Трамп обговорював ідею тристороннього саміту за участю путіна та Зеленського.

"Демонстрація справжньої єдності між Європою та США": Зеленський - про переговори у Білому домі19.08.25, 04:18 • 2632 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Марко Рубіо
Джей Ді Венс
Білий дім
Вашингтон
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки