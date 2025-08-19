Білий дім оприлюднив фото розмови Трампа з путіним під час зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами у Білому домі

Білий дім оприлюднив у соцмережі Х фото телефонної розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним, яка сталася в ході переговорів із Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Про це повідомляє УНН.

На кадрі видно, що разом із Трампом у кабінеті також перебувають віцепрезидент США Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та, ймовірно, перекладач, який робить нотатки.

Також Білий оприлюднив заяву стосовно переговорів, що відбулись у понеділок.

У той час, як президент Дональд Трамп зустрічається з Президентом України Володимиром Зеленським та ключовими європейськими союзниками у Білому домі, світ спостерігає відродження американського лідерства