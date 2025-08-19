І нехай весь світ зачекає: Трамп зателефонував путіну під час переговорів у Білому домі - Axios

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Трамп обговорював ідею тристороннього саміту за участю путіна та Зеленського.

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним, перервавши зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським та сімома європейськими лідерами у Білому домі. Про це повідомляє Axios із посиланням на два джерела, знайомі з розмовою, інформує УНН. Деталі Видання вказує, що раніше в понеділок Трамп заявив, що путін очікує дзвінка від нього після завершення переговорів. Трамп сказав, що сподівається швидко організувати тристоронній саміт за участю путіна та Зеленського, але путін ще не погодився на цю ідею. Трамп також зателефонував Зеленському після завершення саміту з путіним. Однак у цьому випадку Трамп зробив перерву у зустрічі з європейцями, щоб здійснити дзвінок - зазначає ЗМІ. За даними джерел видання, Трамп обговорював ідею тристороннього саміту на зустрічі із Зеленським та європейськими лідерами. "Він сказав, що хоче поговорити про це з путіним і що хоче зробити це найближчим часом, але не назвав дату чи місце проведення", - йдеться у статті. Нагадаємо Президент США Дональд Трамп перервав переговори з європейцями, щоб зателефонувати російському диктатору володимиру путіну. Згодом стало відомо, що зустріч Президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа та європейських лідерів у Білому домі завершилися. Про це УНН повідомили джерела в українській делегації. Своєю чергою в Офісі Президента повідомили, що зустріч завершилась, але лідери залишаються у Білому домі для продовження переговорів, можливо, у іншому форматі. Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною