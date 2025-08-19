$41.340.11
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18:34 • 15576 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18:12 • 17686 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
17:41 • 14547 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 26235 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 72034 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 46916 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 72349 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 47157 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 129927 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
І нехай весь світ зачекає: Трамп зателефонував путіну під час переговорів у Білому домі - Axios

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Трамп обговорював ідею тристороннього саміту за участю путіна та Зеленського.

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним, перервавши зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським та сімома європейськими лідерами у Білому домі. Про це повідомляє Axios із посиланням на два джерела, знайомі з розмовою, інформує УНН.

Деталі

Видання вказує, що раніше в понеділок Трамп заявив, що путін очікує дзвінка від нього після завершення переговорів. Трамп сказав, що сподівається швидко організувати тристоронній саміт за участю путіна та Зеленського, але путін ще не погодився на цю ідею.

Трамп також зателефонував Зеленському після завершення саміту з путіним. Однак у цьому випадку Трамп зробив перерву у зустрічі з європейцями, щоб здійснити дзвінок

- зазначає ЗМІ.

За даними джерел видання, Трамп обговорював ідею тристороннього саміту на зустрічі із Зеленським та європейськими лідерами.

"Він сказав, що хоче поговорити про це з путіним і що хоче зробити це найближчим часом, але не назвав дату чи місце проведення", - йдеться у статті.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп перервав переговори з європейцями, щоб зателефонувати російському диктатору володимиру путіну.

Згодом стало відомо, що зустріч Президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа та європейських лідерів у Білому домі завершилися. Про це УНН повідомили джерела в українській делегації. Своєю чергою в Офісі Президента повідомили, що зустріч завершилась, але лідери залишаються у Білому домі для продовження переговорів, можливо, у іншому форматі.

Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною18.08.25, 22:57 • 5434 перегляди

Вадим Хлюдзинський

