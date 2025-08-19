Зустріч у Білому домі завершилася, але лідери залишаються там - джерела
Київ • УНН
Зустріч Президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа та європейських лідерів у Білому домі завершилася. Раніше Трамп перервав переговори з європейцями для дзвінка путіну.
Деталі
Своєю чергою в Офісі Президента повідомили, що зустріч завершилась, але лідери залишаються у Білому домі для продовження переговорів, можливо, у іншому форматі.
Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп перервав переговори з європейцями, щоб зателефонувати російському диктатору володимиру путіну. Після цього переговори мають бути продовжені.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що після зустрічей, зокрема з Володимиром Зеленським, проведе телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним.
