Трамп призупинив переговори з європейськими лідерами заради дзвінка путіну - BILD
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп перервав переговори з європейцями, щоб зателефонувати Володимиру Путіну. Після цього переговори мають бути продовжені.
Президент США Дональд Трамп перервав переговори з європейцями, щоб зателефонувати російському диктатору володимиру путіну. Після цього переговори мають бути продовжені. Про це пише видання BILD, передає УНН.
Деталі
"Президент США Дональд Трамп перервав переговори з європейцями, щоб зателефонувати главі кремля володимиру путіну. Після цього переговори мають продовжитися", - пише видання.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що після зустрічей, зокрема з Володимиром Зеленським, проведе телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним.
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною18.08.25, 22:57 • 3200 переглядiв