19:57
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18:34
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18:12
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
17:41
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Трамп призупинив переговори з європейськими лідерами заради дзвінка путіну - BILD

Київ • УНН

 • 288 перегляди

Президент США Дональд Трамп перервав переговори з європейцями, щоб зателефонувати Володимиру Путіну. Після цього переговори мають бути продовжені.

Трамп призупинив переговори з європейськими лідерами заради дзвінка путіну - BILD

Президент США Дональд Трамп перервав переговори з європейцями, щоб зателефонувати російському диктатору володимиру путіну. Після цього переговори мають бути продовжені. Про це пише видання BILD, передає УНН

Деталі 

"Президент США Дональд Трамп перервав переговори з європейцями, щоб зателефонувати главі кремля володимиру путіну. Після цього переговори мають продовжитися", - пише видання. 

Нагадаємо 

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що після зустрічей, зокрема з Володимиром Зеленським, проведе телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним. 

Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною18.08.25, 22:57 • 3200 переглядiв

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Bild
Дональд Трамп
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки