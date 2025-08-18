Трамп приостановил переговоры с европейскими лидерами ради звонка путину - BILD

Президент США Дональд Трамп прервал переговоры с европейцами, чтобы позвонить российскому диктатору владимиру путину. После этого переговоры должны быть продолжены. Об этом пишет издание BILD, передает УНН.

Детали

"Президент США Дональд Трамп прервал переговоры с европейцами, чтобы позвонить главе Кремля владимиру путину. После этого переговоры должны продолжиться", - пишет издание.

Напомним

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что после встреч, в частности с Владимиром Зеленским, проведет телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным.

