Трамп приостановил переговоры с европейскими лидерами ради звонка путину - BILD
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп прервал переговоры с европейцами, чтобы позвонить российскому диктатору владимиру путину. После этого переговоры должны быть продолжены. Об этом пишет издание BILD, передает УНН.
Детали
"Президент США Дональд Трамп прервал переговоры с европейцами, чтобы позвонить главе Кремля владимиру путину. После этого переговоры должны продолжиться", - пишет издание.
Напомним
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что после встреч, в частности с Владимиром Зеленским, проведет телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным.
