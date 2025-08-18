$41.340.11
19:57
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18:34
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18:12
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
17:41
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Трамп приостановил переговоры с европейскими лидерами ради звонка путину - BILD

Киев • УНН

 1646 просмотра

Президент США Дональд Трамп прервал переговоры с европейцами, чтобы позвонить владимиру путину. После этого переговоры должны быть продолжены.

Трамп приостановил переговоры с европейскими лидерами ради звонка путину - BILD

Президент США Дональд Трамп прервал переговоры с европейцами, чтобы позвонить российскому диктатору владимиру путину. После этого переговоры должны быть продолжены. Об этом пишет издание BILD, передает УНН

Детали 

"Президент США Дональд Трамп прервал переговоры с европейцами, чтобы позвонить главе Кремля владимиру путину. После этого переговоры должны продолжиться", - пишет издание. 

Напомним 

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что после встреч, в частности с Владимиром Зеленским, проведет телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным. 

Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной18.08.25, 22:57

Павел Башинский

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Бильд
Дональд Трамп
Европейский Союз
Соединённые Штаты