Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
Киев • УНН
Президент Зеленский назвал встречу с Дональдом Трампом конструктивной и конкретной. Он показал американскому лидеру детали боевых действий на карте.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча с президентом США Дональдом Трампом была конструктивной и очень конкретной. Об этом Зеленский заявил во время встречи с европейскими лидерами и Трампом в Вашингтоне, передает УНН.
Я показал президенту много деталей на карте, и много деталей относительно боевых действий. Спасибо за карту. Я думаю, что у нас была конструктивная встреча, очень конкретная. Я чрезвычайно благодарен всем лидерам, которые присутствуют здесь
