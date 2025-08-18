Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча с президентом США Дональдом Трампом была конструктивной и очень конкретной. Об этом Зеленский заявил во время встречи с европейскими лидерами и Трампом в Вашингтоне, передает УНН.

Я показал президенту много деталей на карте, и много деталей относительно боевых действий. Спасибо за карту. Я думаю, что у нас была конструктивная встреча, очень конкретная. Я чрезвычайно благодарен всем лидерам, которые присутствуют здесь - сказал Зеленский.

