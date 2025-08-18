Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною

x.com/Scavino47

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зустріч із президентом США Дональдом Трампом була конструктивна та дуже конкретна. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з європейськими лідерами та Трампом у Вашингтоні, передає УНН.

Я показав президенту багато деталей на карті, і багато деталей стосовно бойових дій. Дякую за карту. Я думаю, що у нас була конструктивна зустріч, дуже конкретна. Я надзвичайно вдячний усім лідерам, які присутні тут - сказав Зеленський.

