Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18:34 • 11883 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18:12 • 15238 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
17:41 • 12612 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
14:38 • 23919 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
14:23 • 65724 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 44301 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 66747 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 44988 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 125699 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною

Київ • УНН

 • 490 перегляди

Президент Зеленський назвав зустріч із Дональдом Трампом конструктивною та конкретною. Він показав американському лідеру деталі бойових дій на карті.

Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
x.com/Scavino47

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зустріч із президентом США Дональдом Трампом була конструктивна та дуже конкретна. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з європейськими лідерами та Трампом у Вашингтоні, передає УНН.

Я показав президенту багато деталей на карті, і багато деталей стосовно бойових дій. Дякую за карту. Я думаю, що у нас була конструктивна зустріч, дуже конкретна. Я надзвичайно вдячний усім лідерам, які присутні тут

- сказав Зеленський.

Білий дім показав фото з картою України із зустрічі Трампа та Зеленського18.08.25, 22:24 • 1322 перегляди

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Вашингтон
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки