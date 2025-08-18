Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
Київ • УНН
Президент Зеленський назвав зустріч із Дональдом Трампом конструктивною та конкретною. Він показав американському лідеру деталі бойових дій на карті.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що зустріч із президентом США Дональдом Трампом була конструктивна та дуже конкретна. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з європейськими лідерами та Трампом у Вашингтоні, передає УНН.
Я показав президенту багато деталей на карті, і багато деталей стосовно бойових дій. Дякую за карту. Я думаю, що у нас була конструктивна зустріч, дуже конкретна. Я надзвичайно вдячний усім лідерам, які присутні тут
