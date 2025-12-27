Чоловік помер у Білгород-Дністровському ТЦК на Одещині: деталі
Київ • УНН
В Одеському обласному ТЦК та СП повідомили про смерть чоловіка в Білгород-Дністровському РТЦК та СП. Попередня причина смерті - гостра серцева недостатність, спричинена хронічним захворюванням.
У Білгород-Дністровському РТЦК та СП на Одещині помер чоловік. Попередньо, причиною смерті стала гостра серцева недостатність, спричинена хронічним захворюванням. Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП, передає УНН.
Деталі
Керівництво Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки висловлює співчуття родині померлого громадянина та надає роз’яснення щодо обставин події, яка мала місце 25 грудня 2025 року
Повідомляється, що громадянина було доставлено до Білгород-Дністровського РТЦК та СП спільною групою оповіщення для уточнення облікових даних. Перебуваючи на території центру, чоловік раптово втратив свідомість. Військовослужбовці негайно розпочали надання домедичної допомоги та викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Попри зусилля медиків, які прибули за лічені хвилини та провели комплекс реанімаційних заходів, ними було констатовано смерть громадянина.
За попередніми висновками судово-медичної експертизи, причиною смерті стала гостра серцева недостатність, спричинена хронічним захворюванням. Швидкість погіршення стану здоров’я та результати медичного огляду підтверджують раптовий характер патологічного стану
Там наголосили, що поширення в інформаційному просторі маніпулятивних повідомлень про нібито насильницьку смерть або наявність тілесних ушкоджень не відповідає дійсності та є передчасним до оприлюднення офіційних результатів судово-медичної експертизи.
Нагадаємо
У Рівненському обласному ТЦК відреагували на повідомлення про напад на співробітників ТЦК в Сарненському районі області.