13:13 • 1274 перегляди
Атака рф на Київ 27 грудня: кількість постраждалих зросла до 30 чоловік, одна людина загинула
11:54 • 3960 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 22496 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 31333 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 71450 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 43849 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 45435 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 62321 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 29693 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 23190 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
Чоловік помер у Білгород-Дністровському ТЦК на Одещині: деталі

Київ • УНН

 • 80 перегляди

В Одеському обласному ТЦК та СП повідомили про смерть чоловіка в Білгород-Дністровському РТЦК та СП. Попередня причина смерті - гостра серцева недостатність, спричинена хронічним захворюванням.

Чоловік помер у Білгород-Дністровському ТЦК на Одещині: деталі

У Білгород-Дністровському РТЦК та СП на Одещині помер чоловік. Попередньо, причиною смерті стала гостра серцева недостатність, спричинена хронічним захворюванням. Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП, передає УНН.

Деталі

Керівництво Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки висловлює співчуття родині померлого громадянина та надає роз’яснення щодо обставин події, яка мала місце 25 грудня 2025 року

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що громадянина було доставлено до Білгород-Дністровського РТЦК та СП спільною групою оповіщення для уточнення облікових даних. Перебуваючи на території центру, чоловік раптово втратив свідомість. Військовослужбовці негайно розпочали надання домедичної допомоги та викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Попри зусилля медиків, які прибули за лічені хвилини та провели комплекс реанімаційних заходів, ними було констатовано смерть громадянина.

За попередніми висновками судово-медичної експертизи, причиною смерті стала гостра серцева недостатність, спричинена хронічним захворюванням. Швидкість погіршення стану здоров’я та результати медичного огляду підтверджують раптовий характер патологічного стану

- додали в ТЦК.

Там наголосили, що поширення в інформаційному просторі маніпулятивних повідомлень про нібито насильницьку смерть або наявність тілесних ушкоджень не відповідає дійсності та є передчасним до оприлюднення офіційних результатів судово-медичної експертизи.

Нагадаємо

У Рівненському обласному ТЦК відреагували на повідомлення про напад на співробітників ТЦК в Сарненському районі області.

Павло Башинський

СуспільствоВійна в Україні
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
ТЦК та СП
Рівненська область
Білгород-Дністровський
Одеса