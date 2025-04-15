Білгород-Дністровський

В Одеській області внаслідок атаки дронів горіли гараж в Одеському районі та будівля медзакладу в Білгород-Дністровському районі. Загиблих та постраждалих немає.
Внаслідок атаки російських дронів пошкоджено приватні будинки в передмісті Одеси, виникли пожежі. Ворог також атакував санаторій у Білгород-Дністровському районі балістичною ракетою.
Вночі росія завдала ракетного удару по Одеській області. У Білгород-Дністровському районі частково зруйновано базу відпочинку та спалено два автомобілі, постраждалих немає.
Олександр Харлов відвідав обласну психіатричну лікарню №4, де тривають ремонтні роботи. Він відзначив покращення умов для пацієнтів, але вказав на нестачу ліжко-місць через ремонт.
В Одеській області зібрано 2,57 млн тонн зерна з середньою врожайністю 35,1 ц/га. Найвища врожайність у Білгород-Дністровському районі - 42,1 ц/га.
На Одещині стався вибух. Раніше були попередження про ракетну загрозу для всього регіону від голови Одеської обласної військової адміністрації та виявлення ПС України швидкісної цілі, що наближалася з боку Чорного моря.
Станом на 11 липня в Одеській області зібрано понад 1,5 мільйона тонн зерна, з яких озимої пшениці - 909 000 тонн, озимого ячменю - 468 000 тонн, інші культури, такі як яра пшениця, ярий ячмінь, горох та озимий ріпак, також внесли свій вклад у загальний врожай.
Російська армія обстріляла курортне селище в Одеській області, влучивши в об'єкти туристичної інфраструктури. Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.
Одеська обласна державна адміністрація отримала значну допомогу від міжнародних партнерів, включаючи ЄС, Нідерланди, Великобританію, Швецію, Італію, Грецію, Німеччину, Францію, США та Норвегію. Партнери передають медичне обладнання, машини швидкої допомоги, електрогенератори та іншу підтримку для відновлення і розвитку регіону.
Незважаючи на спроби росії зруйнувати українську інфраструктуру, Одеська область продовжує функціонувати, підприємства працюють, а жителі готуються до пляжного сезону.
Повітряні Сили Збройних Сил України інформують, що в Білгород-Дністровському районі Одеської області зафіксували безпілотник, який летить у північному напрямку.
російські безпілотники були помічені в різних напрямках по Україні.
Опалювальний сезон в Одеській області буде поступово завершуватися з 31 березня у зв'язку з потеплінням.
Росіяни випустили балістичну ракету, ймовірно, "Іскандер-М" з окупованого Криму, яка впала на відкриту місцевість у Білгород-Дністровському районі Одеської області, не спричинивши жодних жертв і руйнувань.
В одному з підрозділів Білгород-Дністровського прикордонного загону в Одеській області було знайдено мертвим прикордонника з вогнепальним пораненням, а в Подільську Одеської області на вулиці було знайдено мертвим військовослужбовця, а в останньому випадку затримано підозрюваного у вбивстві.
Мешканець Одеси, який вдягнув латексну маску, плащ та гідрокостюм, був затриманий прикордонниками під час спроби незаконного перетину українсько-молдовського кордону уплав через річку Дністер.
Збройні сили України попередили про наближення ракети до Білгород-Дністровського району Одеської області, оголосивши повітряну тривогу на півдні України.
СБУ відвідає дівчат в Одесі, які знімали та публікували відео вибухів у місті під час протиповітряної оборони.
В Одесі пролунали вибухи під час ворожих обстрілів міста.
Четверо дорослих і двоє дітей були госпіталізовані після отруєння чадним газом через несправну систему опалення в двох селах Одеської області.
Ситуація на фронті залишається стабільною на окремих ділянках, але включає бої та ворожі обстріли на різних напрямках: росіяни здійснили обстріли поблизу Авдіївки, Первомайського та Роботиного, тоді як українці відбили атаки у Білогорівці.
Повітряні сили повідомили, що зафіксували кілька ворожих безпілотників, які рухалися з боку Чорного моря до Одеської, Миколаївської та Білгород-Дністровської областей України.
Одна людина загинула в Одеській області через обрив дроту лінії електропередач, а двоє людей у Харківській області отруїлися чадним газом.
Жителька Одеської області розповіла, як масштабувала пекарський бізнес.