Білгород-Дністровський

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24931 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 152410 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 134132 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 136762 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 132991 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133394 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195733 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77455 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164544 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116682 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Одещину вночі росіяни атакували дронами: сталися пожежі

В Одеській області внаслідок атаки дронів горіли гараж в Одеському районі та будівля медзакладу в Білгород-Дністровському районі. Загиблих та постраждалих немає.

Війна • 13 березня, 07:04 • 23046 перегляди

російські дрони атакували Одесу та область: що відомо про руйнування та наслідки ударів

Внаслідок атаки російських дронів пошкоджено приватні будинки в передмісті Одеси, виникли пожежі. Ворог також атакував санаторій у Білгород-Дністровському районі балістичною ракетою.

Війна • 4 березня, 22:05 • 14786 перегляди

рф вночі здійснила ракетну атаку на Одещину: через пожежу частково зруйнована база відпочинку

Вночі росія завдала ракетного удару по Одеській області. У Білгород-Дністровському районі частково зруйновано базу відпочинку та спалено два автомобілі, постраждалих немає.

Війна • 28 вересня, 06:11 • 16086 перегляди

Інспекція психлікарень на Одещині: обласна влада розповіла деталі

Олександр Харлов відвідав обласну психіатричну лікарню №4, де тривають ремонтні роботи. Він відзначив покращення умов для пацієнтів, але вказав на нестачу ліжко-місць через ремонт.

Суспільство • 19 вересня, 10:44 • 14665 перегляди

Жнива-2024: аграрії Одещини намолотили понад 2,5 млн тонн зерна

В Одеській області зібрано 2,57 млн тонн зерна з середньою врожайністю 35,1 ц/га. Найвища врожайність у Білгород-Дністровському районі - 42,1 ц/га.

Економіка • 26 липня, 13:53 • 33642 перегляди

В Одеській області прогримів вибух

На Одещині стався вибух. Раніше були попередження про ракетну загрозу для всього регіону від голови Одеської обласної військової адміністрації та виявлення ПС України швидкісної цілі, що наближалася з боку Чорного моря.

Війна • 16 липня, 20:15 • 62311 перегляди

Жнива-2024: Одещина перевалила позначку в 1,5 млн тонн зерна

Станом на 11 липня в Одеській області зібрано понад 1,5 мільйона тонн зерна, з яких озимої пшениці - 909 000 тонн, озимого ячменю - 468 000 тонн, інші культури, такі як яра пшениця, ярий ячмінь, горох та озимий ріпак, також внесли свій вклад у загальний врожай.

Суспільство • 13 липня, 06:20 • 39204 перегляди

Окупанти вдарили по курортному селищу на Одещині: поцілили по об’єктам туристичної інфраструктури

Російська армія обстріляла курортне селище в Одеській області, влучивши в об'єкти туристичної інфраструктури. Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

Війна • 5 червня, 17:04 • 61289 перегляди

В Одеській ОВА підрахували міжнародну допомогу від партнерів

Одеська обласна державна адміністрація отримала значну допомогу від міжнародних партнерів, включаючи ЄС, Нідерланди, Великобританію, Швецію, Італію, Грецію, Німеччину, Францію, США та Норвегію. Партнери передають медичне обладнання, машини швидкої допомоги, електрогенератори та іншу підтримку для відновлення і розвитку регіону.

Суспільство • 1 червня, 12:58 • 34514 перегляди

Ворог намагається знищити всю інфраструктуру Одещини, але ми тримаємося - ОВА

Незважаючи на спроби росії зруйнувати українську інфраструктуру, Одеська область продовжує функціонувати, підприємства працюють, а жителі готуються до пляжного сезону.

Суспільство • 19 квітня, 15:22 • 27285 перегляди

В Одеській області Повітряні Сили виявили безпілотник, який прямує на північ

Повітряні Сили Збройних Сил України інформують, що в Білгород-Дністровському районі Одеської області зафіксували безпілотник, який летить у північному напрямку.

Війна • 5 квітня, 00:53 • 107865 перегляди

Зафіксовано переміщення ворожих БпЛА у різних напрямках по території України

російські безпілотники були помічені в різних напрямках по Україні.

Війна • 30 березня, 00:40 • 107996 перегляди

Кіпер: опалювальний сезон на Одещині планують поступово завершувати

Опалювальний сезон в Одеській області буде поступово завершуватися з 31 березня у зв'язку з потеплінням.

Суспільство • 28 березня, 11:03 • 27037 перегляди

росіяни знову застосували балістику по Одещині: без жертв та руйнувань - Сили оборони Півдня

Росіяни випустили балістичну ракету, ймовірно, "Іскандер-М" з окупованого Криму, яка впала на відкриту місцевість у Білгород-Дністровському районі Одеської області, не спричинивши жодних жертв і руйнувань.

Війна • 23 березня, 13:29 • 48387 перегляди

На Одещині знайшли мертвим прикордонника

В одному з підрозділів Білгород-Дністровського прикордонного загону в Одеській області було знайдено мертвим прикордонника з вогнепальним пораненням, а в Подільську Одеської області на вулиці було знайдено мертвим військовослужбовця, а в останньому випадку затримано підозрюваного у вбивстві.

Кримінал та НП • 14 березня, 15:23 • 26312 перегляди

У латексній масці та гідрокостюмі одесит намагався переплисти Дністер та потрапити до Молдови

Мешканець Одеси, який вдягнув латексну маску, плащ та гідрокостюм, був затриманий прикордонниками під час спроби незаконного перетину українсько-молдовського кордону уплав через річку Дністер.

Кримінал та НП • 10 березня, 17:12 • 39912 перегляди

В ЗСУ попередили про наближення ракети у напрямку Одеської області

Збройні сили України попередили про наближення ракети до Білгород-Дністровського району Одеської області, оголосивши повітряну тривогу на півдні України.

Війна • 9 березня, 07:10 • 62940 перегляди

СБУ розслідуватиме справи дівчат, які знімали на відео вибухи в Одесі - Братчук

СБУ відвідає дівчат в Одесі, які знімали та публікували відео вибухів у місті під час протиповітряної оборони.

Війна • 27 лютого, 21:38 • 71651 перегляди

В Одесі вибухи, ворог атакує місто

В Одесі пролунали вибухи під час ворожих обстрілів міста.

Війна • 27 лютого, 20:43 • 31932 перегляди

У двох селах Одеської області, через отруєння чадним газом, постраждало 6 людей

Четверо дорослих і двоє дітей були госпіталізовані після отруєння чадним газом через несправну систему опалення в двох селах Одеської області.

Кримінал та НП • 22 лютого, 09:18 • 24556 перегляди

На кількох ділянках фронту тривають бої та обстріли, ЗСУ тримають оборону

Ситуація на фронті залишається стабільною на окремих ділянках, але включає бої та ворожі обстріли на різних напрямках: росіяни здійснили обстріли поблизу Авдіївки, Первомайського та Роботиного, тоді як українці відбили атаки у Білогорівці.

Війна • 18 лютого, 23:09 • 30209 перегляди

Загроза атаки дронами: у Повітряних силах заявили, що ворожі безпілотники рухаються з Чорного моря

Повітряні сили повідомили, що зафіксували кілька ворожих безпілотників, які рухалися з боку Чорного моря до Одеської, Миколаївської та Білгород-Дністровської областей України.

Війна • 9 лютого, 19:47 • 29723 перегляди

Одна людина загинула на Одещині через обрив ЛЕП, на Харківщині двоє госпіталізовані з отруєнням чадним газом

Одна людина загинула в Одеській області через обрив дроту лінії електропередач, а двоє людей у Харківській області отруїлися чадним газом.

Кримінал та НП • 5 лютого, 09:11 • 21606 перегляди

Жителька Одещини розповіла, як масштабувала пекарський бізнес завдяки мікрогранту "Власна справа"

Жителька Одеської області розповіла, як масштабувала пекарський бізнес.

Економіка • 29 січня, 08:29 • 35886 перегляди