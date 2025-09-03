Прокурори викрили нові схеми ухилення від мобілізації: мільйони гривень неправомірної вигоди
Київ • УНН
Спеціалізовані прокуратури у сфері оборони активно протидіють ухиленню від військової служби та корупційним схемам. Задокументовано 6,2 млн грн неправомірної вигоди, викрито десятки осіб, серед яких службовці медичних комісій та адвокати.
Спеціалізовані прокуратури у сфері оборони активно протидіють ухиленню від військової служби та корупційним схемам у період воєнного стану. За останні кілька тижнів правоохоронці притягнули до відповідальності десятки осіб і задокументували мільйонні суми неправомірної вигоди. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, пише УНН.
В умовах широкомасштабної збройної агресії проти України боротьба з ухиленням від призову на військову службу та корупційними схемами у сфері мобілізації є одним із ключових пріоритетів Спеціалізованих прокуратур у сфері оборони
Загальна сума задокументованої неправомірної вигоди становить 6,2 млн грн. З них 4,2 млн грн – за незаконне переправлення осіб через державний кордон, 1 млн грн – за вплив на рішення щодо бронювання, зняття з обліку чи виключення з розшуку, а 985 тис. грн – за вплив на медичні комісії для визнання осіб непридатними до служби.
Тільки за останній тиждень викрито 25 осіб, серед яких службовці медичних комісій, адвокати та керівники держпідприємств. Сума неправомірної вигоди сягнула 2,5 млн грн: 1 млн грн – за переправлення військовозобов’язаних через кордон, 855 тис. грн – за вплив на медичні комісії, 635 тис. грн – за вплив на службовців ТЦК та СП.
Прокурори Одеської спецпрокуратури затримали місцевого мешканця, який за 12 тис. доларів США організував незаконний виїзд військовозобов’язаного. У Західному регіоні двоє громадян отримали 7 тис. доларів за переправлення особи "зеленкою", поза пунктом пропуску.
Прокурорами викрито лікарські комісії та службовців ТЦК, які отримували хабарі за оформлення фіктивної придатності чи непридатності до служби. У Південному регіоні громадянка отримала 6 тис. доларів за вплив на рішення про інвалідність, у Кропивницькому викрито секретаря ВЛК, яка отримала 2 тис. доларів за бронювання, а в Білгород-Дністровському – голову експертної комісії та членів ВЛК за 5,1 тис. доларів за фальшиві документи.
Окремої уваги потребує залучення адвокатів до корупційних схем. Використовуючи професійний статус, вони сприяли ухиленню від служби
У Житомирі адвокатка та її син отримали 8 тис. доларів за вплив на ТЦК та ВЛК для визнання особи непридатною. У Центральному регіоні адвокат та лікар отримали 7,5 тис. доларів за відстрочку призову на підставі підроблених документів, ще один адвокат за 7,5 тис. доларів впливав на службовців ТЦК і командира військової частини для фіктивного призову.
28 серпня 2025 року у Києві викрито директора та головного інженера держпідприємства, які щомісячно вимагали плату за здачу в оренду складських приміщень без укладання договорів. Задокументована сума становить 63 тис. грн.
Правоохоронці наголошують, що викриття таких схем є критично важливим для підтримання обороноздатності країни та забезпечення невідворотності покарання за порушення під час воєнного стану.
