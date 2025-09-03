Суд зобов'язав компанію повернути 28 мільйонів за браковані бронежилети Волинській ОВА
Господарський суд Києва зобов’язав компанію повернути Волинській ОВА понад 28 мільйонів гривень. Кошти стягнуто за браковані бронежилети та шоломи, які не пройшли балістичних випробувань.
Господарський суд Києва зобов’язав приватну компанію повернути Волинській ОВА понад 28 мільйонів гривень за браковані бронежилети та шоломи, які постачальник намагався видати за засоби захисту для військових. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, пише УНН.
Деталі
Суд задовольнив позов Волинської обласної прокуратури й постановив стягнути з одного з товариств понад 28,2 мільйона гривень. Йдеться про вартість бронежилетів і бойових шоломів, які виявилися непридатними для використання на фронті.
Розслідування встановило, що у квітні 2022 року підприємство поставило Волинській ОВА 884 бронежилети та 846 шоломів, які мали захищати українських військових.
Згодом з'ясувалося, що вони не можуть бути використані військовослужбовцями за призначенням, адже жоден з бронежилетів не витримав балістичних випробувань щодо стійкості до засобів ураження, а бойові шоломи не могли виконувати основну функцію – захистити голову людини від ураження елементами вогнепальної зброї
Прокуратура домоглася повернення державі коштів. Суд повністю підтримав вимоги прокурорів і ухвалив рішення про стягнення з компанії вартості поставки.
Це вже не перший подібний випадок. Торік за позовом Волинської прокуратури з тієї ж фірми було додатково стягнуто штраф у 5,6 мільйона гривень за постачання аналогічних неякісних товарів.
