Ексклюзив
07:25 • 4448 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
06:20 • 10943 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
06:16 • 16428 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
06:00 • 17461 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
2 вересня, 11:50 • 73481 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 102583 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 141531 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 150893 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 80264 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 143494 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Суд зобов'язав компанію повернути 28 мільйонів за браковані бронежилети Волинській ОВА

Київ • УНН

 • 632 перегляди

Господарський суд Києва зобов’язав компанію повернути Волинській ОВА понад 28 мільйонів гривень. Кошти стягнуто за браковані бронежилети та шоломи, які не пройшли балістичних випробувань.

Суд зобов'язав компанію повернути 28 мільйонів за браковані бронежилети Волинській ОВА

Господарський суд Києва зобов’язав приватну компанію повернути Волинській ОВА понад 28 мільйонів гривень за браковані бронежилети та шоломи, які постачальник намагався видати за засоби захисту для військових. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

Суд задовольнив позов Волинської обласної прокуратури й постановив стягнути з одного з товариств понад 28,2 мільйона гривень. Йдеться про вартість бронежилетів і бойових шоломів, які виявилися непридатними для використання на фронті.

Розслідування встановило, що у квітні 2022 року підприємство поставило Волинській ОВА 884 бронежилети та 846 шоломів, які мали захищати українських військових. 

Згодом з'ясувалося, що вони не можуть бути використані військовослужбовцями за призначенням, адже жоден з бронежилетів не витримав балістичних випробувань щодо стійкості до засобів ураження, а бойові шоломи не могли виконувати основну функцію – захистити голову людини від ураження елементами вогнепальної зброї

– повідомили в Офісі Генпрокурора.

Прокуратура домоглася повернення державі коштів. Суд повністю підтримав вимоги прокурорів і ухвалив рішення про стягнення з компанії вартості поставки.

Фіктивна інвалідність та мільйонні виплати: справу екскерівника Хмельницької прокуратури направили до суду для розгляду по суті02.09.25, 19:10 • 4856 переглядiв

Це вже не перший подібний випадок. Торік за позовом Волинської прокуратури з тієї ж фірми було додатково стягнуто штраф у 5,6 мільйона гривень за постачання аналогічних неякісних товарів.

Прокуратура викрила корупційні схеми на 60 млн грн у сфері оборони02.09.25, 11:47 • 3214 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Волинська область
Україна
Хмельницький
Київ