Фіктивна інвалідність та мільйонні виплати: справу екскерівника Хмельницької прокуратури направили до суду для розгляду по суті
Колишній очільник Хмельницької окружної прокуратури постане перед судом за незаконне оформлення ІІ групи інвалідності. Він безпідставно отримав понад 1 млн грн пенсійних виплат.
Колишній очільник Хмельницької окружної прокуратури разом із членом Кам’янець-Подільської медико-соціальної експертної комісії постануть перед судом за схему з незаконним оформленням інвалідності та привласненням державних коштів. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника Хмельницької окружної прокуратури та члена Кам’янець-Подільської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії
Деталі
За даними Офісу Генерального прокурора, досудове розслідування встановило, що прокурор, не маючи підстав, вступив у змову з посадовцем МСЕК і домігся оформлення собі ІІ групи інвалідності.
На підставі підроблених документів він безпідставно отримував пенсійні виплати упродовж кількох років. Загальна сума незаконно отриманих коштів – понад 1 млн грн.
До кримінальної відповідальності притягнуто й члена комісії, який сприяв у фальсифікації довідок та ухваленні незаконного рішення.
Окремо, за ініціативою Генеральної інспекції прокурора, дисциплінарний орган звільнив підозрюваного з посади, визнавши його дії такими, що дискредитують професію.
Обвинувальний акт передано до Кам’янець-Подільського міськрайонного суду. Ексочільнику прокуратури інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України), а члену МСЕК – службове підроблення (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).
