11:50 • 31563 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
11:02 • 57113 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
10:24 • 99961 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 116000 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 64449 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 126889 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 46969 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 83965 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 53047 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 107906 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Фіктивна інвалідність та мільйонні виплати: справу екскерівника Хмельницької прокуратури направили до суду для розгляду по суті

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Колишній очільник Хмельницької окружної прокуратури постане перед судом за незаконне оформлення ІІ групи інвалідності. Він безпідставно отримав понад 1 млн грн пенсійних виплат.

Фіктивна інвалідність та мільйонні виплати: справу екскерівника Хмельницької прокуратури направили до суду для розгляду по суті

Колишній очільник Хмельницької окружної прокуратури разом із членом Кам’янець-Подільської медико-соціальної експертної комісії постануть перед судом за схему з незаконним оформленням інвалідності та привласненням державних коштів. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника Хмельницької окружної прокуратури та члена Кам’янець-Подільської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними Офісу Генерального прокурора, досудове розслідування встановило, що прокурор, не маючи підстав, вступив у змову з посадовцем МСЕК і домігся оформлення собі ІІ групи інвалідності. 

Мобілізація експоліцейського на Закарпатті: Омбудсман втрутився у суспільно-резонансну справу28.08.25, 14:32 • 6491 перегляд

На підставі підроблених документів він безпідставно отримував пенсійні виплати упродовж кількох років. Загальна сума незаконно отриманих коштів – понад 1 млн грн.

– повідомили у прокуратурі.

До кримінальної відповідальності притягнуто й члена комісії, який сприяв у фальсифікації довідок та ухваленні незаконного рішення.

Окремо, за ініціативою Генеральної інспекції прокурора, дисциплінарний орган звільнив підозрюваного з посади, визнавши його дії такими, що дискредитують професію.

Обвинувальний акт передано до Кам’янець-Подільського міськрайонного суду. Ексочільнику прокуратури інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України), а члену МСЕК – службове підроблення (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Організували схему ухилення від мобілізації: у Запоріжжі затримали "сімейний підряд" адвокатів25.08.25, 14:18 • 5035 переглядiв

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Україна