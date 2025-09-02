Фиктивная инвалидность и миллионные выплаты: дело экс-руководителя Хмельницкой прокуратуры направлено в суд для рассмотрения по существу
Бывший глава Хмельницкой окружной прокуратуры предстанет перед судом за незаконное оформление II группы инвалидности. Он безосновательно получил более 1 млн грн пенсионных выплат.
Бывший глава Хмельницкой окружной прокуратуры вместе с членом Каменец-Подольской медико-социальной экспертной комиссии предстанут перед судом за схему с незаконным оформлением инвалидности и присвоением государственных средств. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя Хмельницкой окружной прокуратуры и члена Каменец-Подольской межрайонной медико-социальной экспертной комиссии
Детали
По данным Офиса Генерального прокурора, досудебное расследование установило, что прокурор, не имея оснований, вступил в сговор с должностным лицом МСЭК и добился оформления себе II группы инвалидности.
На основании поддельных документов он безосновательно получал пенсионные выплаты в течение нескольких лет. Общая сумма незаконно полученных средств – более 1 млн грн.
К уголовной ответственности привлечен и член комиссии, который способствовал в фальсификации справок и принятии незаконного решения.
Отдельно, по инициативе Генеральной инспекции прокурора, дисциплинарный орган уволил подозреваемого с должности, признав его действия дискредитирующими профессию.
Обвинительный акт передан в Каменец-Подольский горрайонный суд. Экс-главе прокуратуры инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины), а члену МСЭК – служебный подлог (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
