Расследование по делу "Золотого мандарина" завершено - САП

Досудебное расследование по делу о завладении и легализации более 54 млн грн государственных средств, известном как дело "Золотого мандарина", завершено, передает УНН со ссылкой на САП.

Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу о завладении и легализации более 54,179 млн грн из госбюджета. По поручению прокурора детективы НАБУ открыли материалы дела стороне защиты для ознакомления - говорится в сообщении.

Детали

По данным САП, в рамках досудебного расследования установлено, что нардеп в течение 2013-2016 годов разработал и реализовал преступную схему по завладению средствами государственного бюджета путем введения в заблуждение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно спорных правоотношений между подконтрольным другим соучастникам предприятием – ООО "Золотой Мандарин Ойл" – и ПАО "Киевэнерго".

В сентябре 2013 года представитель ООО "Золотой Мандарин Ойл" по указанию подозреваемого подал заявление в ЕСПЧ о взыскании из госбюджета 54,179 млн гривен из-за якобы длительного невыполнения судебного решения относительно долга "Киевэнерго", тогда как "Киевэнерго" на 75% принадлежало частным лицам.

Компания-заявитель не обращалась в государственную исполнительную службу, а исполнение решения суда было рассрочено.

В дальнейшем, по данным следствия, экс-нардеп договорился с руководством Министерства юстиции Украины. При их содействии Правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании, которой фактически признал ответственность государства в споре между двумя частными компаниями.

На основании этой декларации из госбюджета было перечислено 54,179 млн грн в пользу ООО "Золотой Мандарин Ойл", а в дальнейшем эти средства легализовали через конвертационные центры.

Также выяснилось, что на момент обращения в ЕСПЧ директор ООО "Золотой Мандарин Ойл" уже был обвиняемым в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а все имущество и счета предприятия были арестованы для целей обеспечения выполнения обязательств по долгам перед государственным АО "Родовид Банк" на сумму более 70 млн грн. Чтобы предотвратить взыскание средств, полученных из госбюджета в пользу государственного банка, соучастники на основании поддельных документов через суд возобновили срок на обжалование судебного решения через 5 лет после его вынесения, добавили в САП.

В январе 2020 года САП и НАБУ сообщили о подозрении шестерым участникам схемы, а в июле 2023 года — ее организатору, бывшему народному депутату.

Сообщение о подозрении стало возможным после прекращения его иммунитета, который он имел будучи родственником судьи ЕСПЧ. Поскольку экс-нардеп покинул территорию Украины, подозрение ему объявили в порядке, предусмотренном УПК Украины. Детективы НАБУ открыли материалы дела стороне защиты для ознакомления.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 387 УК Украины. В соответствии с ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда – говорится в сообщении.

Напомним

НАБУ разыскивает экс-депутата Георгия Логвинского, подозреваемого в организации завладения через компанию "Золотой мандарин ойл" более 54 млн грн. Экс-нардеп накануне прекращения его иммунитета, как родственника судьи ЕСПЧ, покинул территорию Украины.