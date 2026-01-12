Расследование по делу "Золотого мандарина" завершено - САП

$43.080.09
Эксклюзив
16:29 • 1090 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
14:17 • 10937 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
14:07 • 11128 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
11:16 • 14324 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 31497 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 33891 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 27589 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
12 января, 05:16 • 29714 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 37035 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 43658 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 33481 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 26784 просмотра
Разоблачена группировка, пытавшаяся продать одну из крупнейших партий "трофейного" оружия за время войныPhoto12 января, 10:02 • 8080 просмотра
В Украине впервые запустили пилотный 5G - во Львове12 января, 10:15 • 11106 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 21371 просмотра
публикации
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
14:17 • 10944 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 21448 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 31500 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 26855 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 33551 просмотра
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 29800 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 25798 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 32000 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 34321 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 90360 просмотра
Расследование по делу "Золотого мандарина" завершено - САП

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 1828 просмотра

САП завершила досудебное расследование по делу о завладении и легализации более 54 млн грн из госбюджета. Экс-нардеп организовал схему путем введения в заблуждение ЕСПЧ относительно долга "Киевэнерго", а средства легализовали через конвертационные центры.

Расследование по делу "Золотого мандарина" завершено - САП

Досудебное расследование по делу о завладении и легализации более 54 млн грн государственных средств, известном как дело "Золотого мандарина", завершено, передает УНН со ссылкой на САП.

Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу о завладении и легализации более 54,179 млн грн из госбюджета. По поручению прокурора детективы НАБУ открыли материалы дела стороне защиты для ознакомления 

- говорится в сообщении.

Детали

По данным САП, в рамках досудебного расследования установлено, что нардеп в течение 2013-2016 годов разработал и реализовал преступную схему по завладению средствами государственного бюджета путем введения в заблуждение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно спорных правоотношений между подконтрольным другим соучастникам предприятием – ООО "Золотой Мандарин Ойл" – и ПАО "Киевэнерго".

В сентябре 2013 года представитель ООО "Золотой Мандарин Ойл" по указанию подозреваемого подал заявление в ЕСПЧ о взыскании из госбюджета 54,179 млн гривен из-за якобы длительного невыполнения судебного решения относительно долга "Киевэнерго", тогда как "Киевэнерго" на 75% принадлежало частным лицам. 

Компания-заявитель не обращалась в государственную исполнительную службу, а исполнение решения суда было рассрочено. 

В дальнейшем, по данным следствия, экс-нардеп договорился с руководством Министерства юстиции Украины. При их содействии Правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании, которой фактически признал ответственность государства в споре между двумя частными компаниями.

На основании этой декларации из госбюджета было перечислено 54,179 млн грн в пользу ООО "Золотой Мандарин Ойл", а в дальнейшем эти средства легализовали через конвертационные центры.

Также выяснилось, что на момент обращения в ЕСПЧ директор ООО "Золотой Мандарин Ойл" уже был обвиняемым в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а все имущество и счета предприятия были арестованы для целей обеспечения выполнения обязательств по долгам перед государственным АО "Родовид Банк" на сумму более 70 млн грн. Чтобы предотвратить взыскание средств, полученных из госбюджета в пользу государственного банка, соучастники на основании поддельных документов через суд возобновили срок на обжалование судебного решения через 5 лет после его вынесения, добавили в САП.

В январе 2020 года САП и НАБУ сообщили о подозрении шестерым участникам схемы, а в июле 2023 года — ее организатору, бывшему народному депутату. 

Сообщение о подозрении стало возможным после прекращения его иммунитета, который он имел будучи родственником судьи ЕСПЧ. Поскольку экс-нардеп покинул территорию Украины, подозрение ему объявили в порядке, предусмотренном УПК Украины. Детективы НАБУ открыли материалы дела стороне защиты для ознакомления.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 387 УК Украины.  В соответствии с ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда 

– говорится в сообщении. 

Напомним

НАБУ разыскивает экс-депутата Георгия Логвинского, подозреваемого в организации завладения через компанию "Золотой мандарин ойл" более 54 млн грн. Экс-нардеп накануне прекращения его иммунитета, как родственника судьи ЕСПЧ, покинул территорию Украины. 

Алла Киосак

Криминал и ЧП
Государственный бюджет
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Министерство юстиции Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
ДТЭК