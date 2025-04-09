НАПК планирует начать проверку электронных деклараций за 2024 год в мае 2025. У декларантов есть 30 дней на исправление ошибок.
Кабмин выделил средства на консультационные услуги для подготовки проекта соглашения с США о полезных ископаемых. Министерства экономики и юстиции должны привлечь консультантов до 15 апреля 2025 года.
Омбудсмен обратился к Минздраву и регуляторной службе из-за рисков закрытия аптек в селах и малых городах.
Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались.
Военный билет: штрафы за потерю от 510 до 1700 грн. Алгоритм действий для восстановления документа от Минюста: заявление в ТЦК, фото, паспорт, остатки документа.
За последнюю неделю в Украине зарегистрировано 2967 новорожденных, что на 7 меньше, чем на прошлой неделе. Мальчиков родилось 1519, а девочек - 1448. Свидетельство о рождении за границей можно получить в консульстве.
За последнюю неделю в Украине зарегистрировали 2974 новорожденных, среди которых 1525 мальчиков и 1449 девочек. Это на 386 меньше, чем было зарегистрировано неделей ранее.
В Украине за последнюю неделю зарегистрировано 3360 новорожденных, что на 580 больше, чем на предыдущей неделе. Среди них 1711 мальчиков и 1649 девочек.
Министерство юстиции Украины принимает во внимание решение ЕСПЧ по делу о трагических событиях 2 мая 2014 года в Одессе и предоставит детальный анализ выводов суда. Суд признал влияние россии.
Военнослужащие могут обжаловать решение ВЛК в внесудебном и судебном порядке. Для судебного обжалования установлены сроки 3 или 6 месяцев, в зависимости от обстоятельств дела.
В Украине за последние 7 дней зарегистрировано 2780 новорожденных: 1439 мальчиков и 1341 девочка. Минюст работает над упрощением получения первых документов для малышей.
Апелляционный суд подтвердил законность указа президента о санкциях против олигарха Сергея Курченко. Блокировка активов на 10 лет остается в силе из-за угрозы национальной безопасности и содействия терроризму.
НАПК имеет механизм проверки необоснованных активов госслужащих через мониторинг деклараций и образа жизни. В случае выявления нарушений дело передается в САП и ВАКС для возможной конфискации имущества.
Частные исполнители реализовали земельные участки на 292 млн грн, тогда как государственные - только на 110 млн грн.
Журналистское расследование выявило недвижимость на миллионы долларов, оформленную на дядю заместителя министра юстиции Андрея Гайченко. Имущество включает элитные квартиры, дома и земельные участки, приобретенные во время работы Гайченко в Минюсте.
ВАКС удовлетворил иск Минюста о взыскании активов подсанкционного российского олигарха Михаила Шелкова. Национализированы права требования на 29 млн долларов от Демуринского ГОКа.
Минобороны запускает службы сопровождения для военных и их семей после регистрации приказа №59. Службы будут предоставлять консультации и помощь по правовым, социально-бытовым и медицинским вопросам.
Министерство юстиции Украины опровергло информацию о подготовке иска о запрете партии "Европейская Солидарность". Ведомство подчеркнуло, что не имеет полномочий инициировать запрет политических партий.
В 2024 году украинцы заключили 452 тыс. договоров купли-продажи недвижимости, из которых 60% - земельные участки. Количество сделок с землей в 1,5 раза превышает операции с жильем, также выросла популярность ипотеки.
Премьер-министр Украины провел совещание по механизмам конфискации замороженных российских активов. В рамках инициативы G7 Украина получит 50 млрд долларов, первые транши уже поступили.
Украина получит от Нидерландов современную мобильную лабораторию из 13 контейнеров для расследования военных преступлений. Оборудование позволяет проводить анализ ДНК, отпечатков пальцев и извлечение данных из мобильных устройств в полевых условиях.
Апелляционный суд Стокгольма отклонил иск кипрских компаний об отмене арбитражного решения по делу «Укрнафты». Акционеры должны возместить Украине более 22 млн долларов судебных расходов с процентами.
Министерство юстиции удовлетворило жалобу Минобороны и отменило регистрационное действие по смене руководителя ГП «Агентство оборонных закупок». Безрукова отстранена, а Жумадилов получает статус временно исполняющего обязанности.
"Клуб белого бизнеса" или угроза нацбезопасности? СБУ должна проверить компании со связями с россией.
Государственный бюджет Украины получил 1,89 млрд грн от приватизации ООО "АЭРОК", принадлежавшего российскому олигарху молчанову. Актив был реализован на Prozorro. Продажи, где его цена выросла вдвое от стартовой.
Апелляционная палата ВАКС отклонила жалобу Богуслаева и подтвердила конфискацию его активов по делу №991/9618/24.
Правительство увеличило штат Минрегиона на 70 работников. В то же время сокращен персонал в ряде других госорганов, включая Минюст, Госстат и Гоструда.
Работа реестров ЕГР и ГРАГС восстановлена, поэтому в приложении «Дія» снова доступны актовые записи, услуги ФЛП, бронирование работников и другие сервисы.
Закон отменил статус «ограниченно годный» и вводит только два статуса: «годный» и „непригодный“. Военнообязанные должны пройти повторный медосмотр до 4 февраля, иначе получат штраф до 25,5 тыс. грн.
В 2024 году в Украине родилось более 176 000 детей. Среди популярных имен лидируют Анна, София, Артем и Максим, а среди необычных появились Барби, Мерси, Святогор и Султан.