Министерство юстиции Украины

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26054 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Омбудсмен обратился к Минздраву и регуляторной службе из-за рисков закрытия аптек в селах и малых городах

Омбудсмен обратился к Минздраву и регуляторной службе из-за рисков закрытия аптек в селах и малых городах.

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Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались.

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Что делать при потере военного билета: Минюст озвучил пошаговый алгоритм

Военный билет: штрафы за потерю от 510 до 1700 грн. Алгоритм действий для восстановления документа от Минюста: заявление в ТЦК, фото, паспорт, остатки документа.

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Малышей в Украине родилось меньше, чем неделей раньше: почти 3 тысячи

За последнюю неделю в Украине зарегистрировано 2967 новорожденных, что на 7 меньше, чем на прошлой неделе. Мальчиков родилось 1519, а девочек - 1448. Свидетельство о рождении за границей можно получить в консульстве.

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За последнюю неделю в Украине зарегистрировано почти 3 тыс. малышей - Минюст

За последнюю неделю в Украине зарегистрировали 2974 новорожденных, среди которых 1525 мальчиков и 1449 девочек. Это на 386 меньше, чем было зарегистрировано неделей ранее.

Общество • 23 марта, 07:28 • 31284 просмотра

Рождение скольких малышей зарегистрировано за неделю в Украине: в Минюсте ответили

В Украине за последнюю неделю зарегистрировано 3360 новорожденных, что на 580 больше, чем на предыдущей неделе. Среди них 1711 мальчиков и 1649 девочек.

Общество • 16 марта, 03:05 • 18216 просмотра

Украина отреагировала на решение ЕСПЧ по делу о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года

Министерство юстиции Украины принимает во внимание решение ЕСПЧ по делу о трагических событиях 2 мая 2014 года в Одессе и предоставит детальный анализ выводов суда. Суд признал влияние россии.

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Как обжаловать решение ВЛК: Минюст назвал два способа пересмотра постановления

Военнослужащие могут обжаловать решение ВЛК в внесудебном и судебном порядке. Для судебного обжалования установлены сроки 3 или 6 месяцев, в зависимости от обстоятельств дела.

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Сколько новорожденных зарегистрировано за неделю в Украине: в Минюсте ответили

В Украине за последние 7 дней зарегистрировано 2780 новорожденных: 1439 мальчиков и 1341 девочка. Минюст работает над упрощением получения первых документов для малышей.

Общество • 8 марта, 14:07 • 40655 просмотра

Защите Курченко отказали в обжаловании санкций: законность блокировки активов подтверждена - Минюст

Апелляционный суд подтвердил законность указа президента о санкциях против олигарха Сергея Курченко. Блокировка активов на 10 лет остается в силе из-за угрозы национальной безопасности и содействия терроризму.

Экономика • 7 марта, 10:26 • 15827 просмотра
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Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре

НАПК имеет механизм проверки необоснованных активов госслужащих через мониторинг деклараций и образа жизни. В случае выявления нарушений дело передается в САП и ВАКС для возможной конфискации имущества.

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Государственная исполнительная служба Минюста втрое проигрывает частным исполнителям в продаже земельных участков

Частные исполнители реализовали земельные участки на 292 млн грн, тогда как государственные - только на 110 млн грн.

Экономика • 26 февраля, 09:48 • 22590 просмотра
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Расследователи обнаружили новое имущество, связанное с семьей заместителя министра юстиции Гайченко

Журналистское расследование выявило недвижимость на миллионы долларов, оформленную на дядю заместителя министра юстиции Андрея Гайченко. Имущество включает элитные квартиры, дома и земельные участки, приобретенные во время работы Гайченко в Минюсте.

Общество • 25 февраля, 15:30 • 80546 просмотра

Суд разрешил нациоанализировать активы подсанкционного российского олигарха Шелкова на 29 млн долларов США

ВАКС удовлетворил иск Минюста о взыскании активов подсанкционного российского олигарха Михаила Шелкова. Национализированы права требования на 29 млн долларов от Демуринского ГОКа.

Экономика • 17 февраля, 16:57 • 32972 просмотра

Минобороны запускает службы сопровождения военных и членов их семей

Минобороны запускает службы сопровождения для военных и их семей после регистрации приказа №59. Службы будут предоставлять консультации и помощь по правовым, социально-бытовым и медицинским вопросам.

Общество • 17 февраля, 13:27 • 25064 просмотра

Запрет "Европейской Солидарности": Минюст отреагировал

Министерство юстиции Украины опровергло информацию о подготовке иска о запрете партии "Европейская Солидарность". Ведомство подчеркнуло, что не имеет полномочий инициировать запрет политических партий.

Общество • 14 февраля, 14:15 • 28322 просмотра

Украинцы в 1,5 раза чаще покупают землю, чем жилье: что происходит на рынке

В 2024 году украинцы заключили 452 тыс. договоров купли-продажи недвижимости, из которых 60% - земельные участки. Количество сделок с землей в 1,5 раза превышает операции с жильем, также выросла популярность ипотеки.

Общество • 12 февраля, 06:41 • 30275 просмотра

Шмыгаль: настаиваем, что все замороженные российские активы должны быть конфискованы и переданы в пользу Украины

Премьер-министр Украины провел совещание по механизмам конфискации замороженных российских активов. В рамках инициативы G7 Украина получит 50 млрд долларов, первые транши уже поступили.

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Нидерланды передают Украине мобильную криминалистическую лабораторию

Украина получит от Нидерландов современную мобильную лабораторию из 13 контейнеров для расследования военных преступлений. Оборудование позволяет проводить анализ ДНК, отпечатков пальцев и извлечение данных из мобильных устройств в полевых условиях.

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Украина выиграла суд в Швеции против акционеров "Укрнафты": компании должны возместить $22 млн

Апелляционный суд Стокгольма отклонил иск кипрских компаний об отмене арбитражного решения по делу «Укрнафты». Акционеры должны возместить Украине более 22 млн долларов судебных расходов с процентами.

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Министерство юстиции удовлетворило жалобу Минобороны и отменило регистрационное действие по смене руководителя ГП «Агентство оборонных закупок». Безрукова отстранена, а Жумадилов получает статус временно исполняющего обязанности.

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"Клуб белого бизнеса" или угроза нацбезопасности? СБУ должна проверить компании со связями с россией

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Бюджет Украины получил 1,89 млрд грн от приватизации активов российского олигарха молчанова

Государственный бюджет Украины получил 1,89 млрд грн от приватизации ООО "АЭРОК", принадлежавшего российскому олигарху молчанову. Актив был реализован на Prozorro. Продажи, где его цена выросла вдвое от стартовой.

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Суд подтвердил конфискацию имущества Богуслаева: что именно попало в госсобственность

Апелляционная палата ВАКС отклонила жалобу Богуслаева и подтвердила конфискацию его активов по делу №991/9618/24.

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Кабмин увеличил численность работников Минразвития и уменьшил численность различных госорганов

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Бронирование и не только: в "Дія" восстановили доступ к важным госуслугам после российской кибератаки

Работа реестров ЕГР и ГРАГС восстановлена, поэтому в приложении «Дія» снова доступны актовые записи, услуги ФЛП, бронирование работников и другие сервисы.

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"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

Закон отменил статус «ограниченно годный» и вводит только два статуса: «годный» и „непригодный“. Военнообязанные должны пройти повторный медосмотр до 4 февраля, иначе получат штраф до 25,5 тыс. грн.

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От Барби до Святогора: какие имена выбирают для детей украинцы

В 2024 году в Украине родилось более 176 000 детей. Среди популярных имен лидируют Анна, София, Артем и Максим, а среди необычных появились Барби, Мерси, Святогор и Султан.

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