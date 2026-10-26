В "Резерв+" восстановили оформление отсрочек
Киев • УНН
В приложении «Резерв+» снова доступно оформление отсрочек после завершения работ в системах Минюста.
В приложении "Резерв+" восстановили возможность оформления отсрочек после технических работ. Об этом сообщили в Минобороны 26 октября, пишет УНН.
Оформление отсрочек в "Резерв+" восстановлено. Плановые технические работы в системах Минюста завершены
Кого касается
В "Резерв+" снова доступно оформление отсрочек, связанных с:
- наличием детей;
- уходом за близкими;
- статусом семьи защитника или защитницы.
"Все услуги работают в обычном режиме", — подчеркнули в Минобороны.
В "Резерв+" на несколько суток приостановят оформление трёх отсрочек23.10.26, 19:00 • 9282 просмотра