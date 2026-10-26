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У Резерв+ відновили оформлення відстрочок

Київ • УНН

 • 132 перегляди

У застосунку Резерв+ знову доступне оформлення відстрочок після завершення робіт у системах Мін’юсту. Послуга стосується дітей, догляду та родин захисників.

У Резерв+ відновили оформлення відстрочок

У застосунку "Резерв+" відновили можливість оформлення відстрочок після технічних робіт. Про це повідомили у Міноборони 26 жовтня, пише УНН.

Оформлення відстрочок у Резерв+ відновлено. Планові технічні роботи в системах Мін’юсту завершено

- повідомили у Міноборони.

Кого стосується

У Резерв+ знову доступне оформлення відстрочок, пов’язаних із:

  • наявністю дітей;
    • доглядом за близькими;
      • статусом родини захисника чи захисниці.

        "Усі послуги працюють у звичному режимі", - наголосили у Міноборони.

        У Резерв+ на кілька діб призупинять оформлення трьох відстрочок23.10.26, 19:00 • 9280 переглядiв

        Юлія Шрамко

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