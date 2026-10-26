У Резерв+ відновили оформлення відстрочок
Київ • УНН
У застосунку Резерв+ знову доступне оформлення відстрочок після завершення робіт у системах Мін’юсту. Послуга стосується дітей, догляду та родин захисників.
У застосунку "Резерв+" відновили можливість оформлення відстрочок після технічних робіт. Про це повідомили у Міноборони 26 жовтня, пише УНН.
Оформлення відстрочок у Резерв+ відновлено. Планові технічні роботи в системах Мін’юсту завершено
Кого стосується
У Резерв+ знову доступне оформлення відстрочок, пов’язаних із:
- наявністю дітей;
- доглядом за близькими;
- статусом родини захисника чи захисниці.
"Усі послуги працюють у звичному режимі", - наголосили у Міноборони.
У Резерв+ на кілька діб призупинять оформлення трьох відстрочок23.10.26, 19:00 • 9280 переглядiв