У Резерв+ на кілька діб призупинять оформлення трьох відстрочок

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Через технічні умови оформлення окремих відстрочок у Резерв+ буде тимчасово недоступне, передає УНН із посиланням на Міноборони.

23 жовтня о 22:00 розпочнуться планові технічні роботи в системах Мін’юсту. Через це кілька діб у Резерв+ не можна буде оформити відстрочку, пов’язану з наявністю дітей, доглядом за близькими або статусом родини захисника чи захисниці - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у відомстві, повторний вхід не відновить доступ до цих послуг під час технічних робіт - залишайтеся у своєму акаунті й не виходьте із застосунку для повторного входу.

Якщо інформація про відстрочку вже відображається у вашому електронному військово-обліковому документі, вона збережеться.

Сервіс відновить роботу орієнтовно 26 жовтня після 08:00.

В Україні розпочалося автоматичне продовження відстрочок від мобілізації