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The Guardian

У Резерв+ на кілька діб призупинять оформлення трьох відстрочок

Київ • УНН

 • 1522 перегляди

Через технічні роботи Мін’юсту з 23 жовтня у Резерв+ будуть недоступні окремі відстрочки. Сервіс обіцяють відновити 26 жовтня після 08:00.

У Резерв+ на кілька діб призупинять оформлення трьох відстрочок
Фото ілюстративне

Через технічні умови оформлення окремих відстрочок у Резерв+ буде тимчасово недоступне, передає УНН із посиланням на Міноборони.

23 жовтня о 22:00 розпочнуться планові технічні роботи в системах Мін’юсту. Через це кілька діб у Резерв+ не можна буде оформити відстрочку, пов’язану з наявністю дітей, доглядом за близькими або статусом родини захисника чи захисниці 

- йдеться у повідомленні.

Як повідомили у відомстві, повторний вхід не відновить доступ до цих послуг під час технічних робіт - залишайтеся у своєму акаунті й не виходьте із застосунку для повторного входу.

Якщо інформація про відстрочку вже відображається у вашому електронному військово-обліковому документі, вона збережеться.

Сервіс відновить роботу орієнтовно 26 жовтня після 08:00. 

В Україні розпочалося автоматичне продовження відстрочок від мобілізації17.10.26, 13:50 • 17360 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоТехнології
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