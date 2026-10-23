У Резерв+ на кілька діб призупинять оформлення трьох відстрочок
Київ • УНН
Через технічні роботи Мін’юсту з 23 жовтня у Резерв+ будуть недоступні окремі відстрочки. Сервіс обіцяють відновити 26 жовтня після 08:00.
Через технічні умови оформлення окремих відстрочок у Резерв+ буде тимчасово недоступне, передає УНН із посиланням на Міноборони.
23 жовтня о 22:00 розпочнуться планові технічні роботи в системах Мін’юсту. Через це кілька діб у Резерв+ не можна буде оформити відстрочку, пов’язану з наявністю дітей, доглядом за близькими або статусом родини захисника чи захисниці
Як повідомили у відомстві, повторний вхід не відновить доступ до цих послуг під час технічних робіт - залишайтеся у своєму акаунті й не виходьте із застосунку для повторного входу.
Якщо інформація про відстрочку вже відображається у вашому електронному військово-обліковому документі, вона збережеться.
Сервіс відновить роботу орієнтовно 26 жовтня після 08:00.
В Україні розпочалося автоматичне продовження відстрочок від мобілізації17.10.26, 13:50 • 17360 переглядiв