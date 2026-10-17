В Україні розпочалося автоматичне продовження відстрочок від мобілізації. Це може торкнутися понад 90% чинних відстрочок. Про це повідомило Міністерство оборони України 17 жовтня, передає УНН.

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"Розпочалося автопродовження відстрочок від мобілізації. Понад 90% чинних відстрочок можуть продовжитись автоматично – без повторних заяв і звернень до державних установ. Підстави для продовження відстрочок перевіряють за єдиними правилами на основі даних державних реєстрів. Після цього в Резерв+ можна буде побачити, чи продовжилася відстрочка та на який строк", – йдеться у дописі міністерства.

За наявною інформацією, автопродовження триватиме до 30 жовтня. Відстрочки оновлюватимуться поступово, тому сповіщення надходитимуть не всім одночасно.Автоматичне продовження доступне для 22 категорій громадян. Для цього підстава для відстрочки має залишатися чинною та підтверджуватися даними державних реєстрів.

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Як дізнатися результат?

"Ви отримаєте сповіщення в Резерв+ у будь-якому разі – і якщо відстрочка продовжиться автоматично, і якщо цього не станеться. Якщо сповіщення ще немає, дочекайтеся результату перевірки. Після успішного продовження, оновіть електронний військово-обліковий документ і перевірте новий строк її дії", – сказано у дописі.

Також, за інформацією міністерства, відсутність автоматичного продовження відстрочки не обов’язково означає, що людина втратила право на відстрочку.

"Це не обов’язково означає втрату права на відстрочку. Причиною можуть бути відсутні або застарілі дані в державних реєстрах. Перевірте та за потреби оновіть дані. Після цього можете подати новий запит через Резерв+, якщо ваша категорія доступна для оформлення онлайн, або звернутися з документами до ЦНАП. Чинна відстрочка залишається дійсною до завершення свого строку", – йдеться у дописі.

Нагадаємо

Офіс Військового Омбудсмана підготував законодавчі пропозиції, які передбачають посилення вимог до отримання відстрочки від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю, чоловіків і дружин та інших родичів людей з інвалідністю.