В Украине началось автоматическое продление отсрочек от мобилизации. Это может коснуться более 90% действующих отсрочек. Об этом сообщило Министерство обороны Украины 17 октября, передает УНН.

Детали

"Началось автопродление отсрочек от мобилизации. Более 90% действующих отсрочек могут продлиться автоматически — без повторных заявлений и обращений в государственные учреждения. Основания для продления отсрочек проверяют по единым правилам на основе данных государственных реестров. После этого в Резерв+ можно будет увидеть, продлилась ли отсрочка и на какой срок", — говорится в сообщении министерства.

Согласно имеющейся информации, автопродление продлится до 30 октября. Отсрочки будут обновляться постепенно, поэтому уведомления будут поступать не всем одновременно. Автоматическое продление доступно для 22 категорий граждан. Для этого основание для отсрочки должно оставаться действительным и подтверждаться данными государственных реестров.

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Как узнать результат?

"Вы получите уведомление в Резерв+ в любом случае — и если отсрочка продлится автоматически, и если этого не произойдет. Если уведомления еще нет, дождитесь результата проверки. После успешного продления обновите электронный военно-учетный документ и проверьте новый срок ее действия", — говорится в сообщении.

Также, по информации министерства, отсутствие автоматического продления отсрочки не обязательно означает, что человек утратил право на отсрочку.

"Это не обязательно означает утрату права на отсрочку. Причиной могут быть отсутствующие или устаревшие данные в государственных реестрах. Проверьте и при необходимости обновите данные. После этого можете подать новый запрос через Резерв+, если ваша категория доступна для оформления онлайн, или обратиться с документами в ЦНАП. Действующая отсрочка остается действительной до окончания срока ее действия", — говорится в сообщении.

Напомним

Офис Военного омбудсмена подготовил законодательные предложения, которые предусматривают ужесточение требований к получению отсрочки от мобилизации для родителей детей с инвалидностью, мужей и жен, а также других родственников людей с инвалидностью.