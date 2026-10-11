В Україні пропонують обмежити відстрочки від мобілізації для родичів людей з інвалідністю: кого торкнуться зміни

Офіс Військового омбудсмана підготував законодавчі пропозиції, які передбачають посилення вимог до отримання відстрочки від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю, чоловіків і дружин та інших родичів людей з інвалідністю. Про це повідомила колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, пише УНН.

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За словами Денісової, Український центр захисту прав людини отримав від Офісу Військового омбудсмана текст законопроєкту, порівняльну таблицю та пояснювальну записку. Запропоновані зміни можуть звузити чинні гарантії для низки категорій військовозобов'язаних.

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Зокрема, для батьків дітей з інвалідністю до 18 років пропонують запровадити додаткові умови. Якщо в родині одна дитина з інвалідністю та обоє батьків, право на відстрочку за цією підставою може бути втрачено. Для чоловіків і дружин людей з інвалідністю I та II груп, а також для осіб, чиї батьки мають таку інвалідність, пропонують встановити обов'язкову умову постійного догляду.

Які ще зміни пропонують

Додаткові обмеження можуть торкнутися батьків дітей із тяжкими захворюваннями без встановленої інвалідності, родичів другого ступеня споріднення та опікунів недієздатних осіб. Окрему підставу для відстрочки родичів третього ступеня споріднення пропонують виключити.

Денісова розкритикувала ініціативу, наголосивши, що люди з інвалідністю можуть потребувати допомоги близьких навіть без офіційно встановленої необхідності постійного догляду. За її словами, запропоновані обмеження можуть позбавити частину сімей необхідної підтримки.

Водночас вона підкреслила, що йдеться лише про законодавчі пропозиції, а не ухвалений закон. Чинні підстави для відстрочки продовжують діяти. Український центр захисту прав людини готує звернення до профільного комітету Верховної Ради із зауваженнями до запропонованих змін.

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